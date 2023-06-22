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冷凍粽子輕鬆加熱！達人教「3分鐘神速法」　電鍋、微波零失敗

▲端午節必吃粽，而冷凍過的粽子，利用電鍋、微波爐該怎麼覆熱，達人分享不同器具的覆熱訣竅。（圖／記者葉盛耀攝）
▲端午節必吃粽，而冷凍過的粽子，利用電鍋、微波爐該怎麼覆熱，達人分享不同器具的覆熱訣竅。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

端午節必吃美食即是粽子，除了今天現包現煮或蒸的之外，肯定也會收到冷凍肉粽，而粽子該怎麼覆熱才最美味，美食作家沈軒毅提出3大關鍵：「退冰」、「不拆粽葉」、「蒸熟」，他也分享3分鐘就能快速覆熱的懶人方法，在辦公室就能辦到，甚至是忘記先退冰時也能採用此方法。此外，台北儂來餐廳主廚黃景龍另針對南部粽、北部粽不同特性，建議其覆熱方式。

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美食作家沈軒毅表示，不管是哪一種粽子，都建議先從冷凍庫取出放到冰箱的冷藏區退冰；且不管用何種方式覆熱，一律不拆粽葉，要連粽葉一起覆熱；而各種覆熱方式，他建議以「蒸煮」的方式為佳，並以3種不同器具示範覆熱方式。

💡電鍋加熱：最方便
使用電鍋的覆熱方式最方便，但記得要放蒸架墊高，以量米杯倒約2杯水，按下開關，當冒出蒸氣時，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，不建議使用煮飯的內鍋裝盛。當開關跳起後，再燜5分鐘即可。

▲沈軒毅認為，以電鍋來覆熱粽子最是方便。(圖／記者周淑萍攝)
▲沈軒毅認為，以電鍋來覆熱粽子最是方便。(圖／記者周淑萍攝)
💡瓦斯爐搭配蒸鍋：最美味
大火將水煮滾後，放上蒸架再放盤子，盤子最好離水2、3公分高，才不會被滾水浸濕，以中火蒸大概30分鐘即可。

💡微波爐：速度最快
就連忘記要先退冰的粽子也能使用此方法。不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，再微波1、2分鐘；而冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波2、3分鐘。微波時，也可在微波爐裡放半杯水，保持濕潤度。

▲使用微波爐將粽子覆熱，僅3分鐘就可以做到，最快速省時。（圖／記者周淑萍攝）
▲使用微波爐將粽子覆熱，僅3分鐘就可以做到，最快速省時。（圖／記者周淑萍攝）
不僅粽子喜好要戰南北口味，主廚黃景龍也建議，粽子覆熱應該要分南、北粽的不同特性來加熱。

💡北部粽：
相較南部粽採水煮，北部粽是炊蒸製出，黃景龍表示，北部粽要吃到米飯Ｑ彈、粒粒分明的感覺，所以首推蒸的方式覆熱，以電鍋來說，底架上用盤子裝粽子，已經解凍的粽子外鍋放半杯水，冷凍的粽子則需要一杯水，跳起來之後，不需要燜，直接取出靜置5分鐘，讓熱氣散掉一些，米飯會收縮，多了這個動作會讓粽子吃起來更加Q彈。

💡南部粽：
黃景龍建議最好的方式就是按照原本南部粽製法，再加以「水煮」。開中火，將水淹過粽子，以一顆180~200克的粽子來說，水煮的時間為10~15分鐘，如果是冷凍要再加10分鐘，即是20~25分鐘。煮好取出之後，不需再靜置就可直接打開來吃。

▲黃景龍不僅會做菜、包粽子，更擔任過許多美食競賽的評審。（圖／取自黃景龍臉書）
▲黃景龍不僅會做菜、包粽子，更擔任過許多粽子等美食競賽的評審。（圖／取自黃景龍臉書）

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