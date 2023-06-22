冷凍粽子輕鬆加熱！達人教「3分鐘神速法」　電鍋、微波零失敗

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💡電鍋加熱：最方便
使用電鍋的覆熱方式最方便，但記得要放蒸架墊高，以量米杯倒約2杯水，按下開關，當冒出蒸氣時，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，不建議使用煮飯的內鍋裝盛。當開關跳起後，再燜5分鐘即可。
💡瓦斯爐搭配蒸鍋：最美味
大火將水煮滾後，放上蒸架再放盤子，盤子最好離水2、3公分高，才不會被滾水浸濕，以中火蒸大概30分鐘即可。
💡微波爐：速度最快
就連忘記要先退冰的粽子也能使用此方法。不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，再微波1、2分鐘；而冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波2、3分鐘。微波時，也可在微波爐裡放半杯水，保持濕潤度。
不僅粽子喜好要戰南北口味，主廚黃景龍也建議，粽子覆熱應該要分南、北粽的不同特性來加熱。
💡北部粽：
相較南部粽採水煮，北部粽是炊蒸製出，黃景龍表示，北部粽要吃到米飯Ｑ彈、粒粒分明的感覺，所以首推蒸的方式覆熱，以電鍋來說，底架上用盤子裝粽子，已經解凍的粽子外鍋放半杯水，冷凍的粽子則需要一杯水，跳起來之後，不需要燜，直接取出靜置5分鐘，讓熱氣散掉一些，米飯會收縮，多了這個動作會讓粽子吃起來更加Q彈。
💡南部粽：
黃景龍建議最好的方式就是按照原本南部粽製法，再加以「水煮」。開中火，將水淹過粽子，以一顆180~200克的粽子來說，水煮的時間為10~15分鐘，如果是冷凍要再加10分鐘，即是20~25分鐘。煮好取出之後，不需再靜置就可直接打開來吃。