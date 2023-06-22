端午吃粽不只分南北！連粽葉都分3大類 用這包最添香氣
今天端午要吃粽，粽子外層幾乎都有粽葉包裹著，光一個台灣除了有製法相異的南、北粽，包粽子的粽葉其實也是大不同。行政院農業委員會就整理了常見的3種粽葉，包含月桃葉、桂竹葉與麻竹葉，各自有其特性，也有除了包粽子之外的用途。但最令人驚奇的是，竟然有一種葉子，它其實根本不是葉子！
記者葉盛耀/綜合報導
根據行政院農業委員官方臉書貼文，台灣常見三款粽葉，包含月桃葉、桂竹葉與麻竹葉。貼文提到：「月桃葉除了用在粽子，也常常會墊在糕粿底下，有著淡淡月桃葉香，月桃葉乾燥時呈現黃褐色，帶有水份時則會呈現自然墨綠色，曬乾的葉鞘也常常用來製成繩索、涼蓆、草蓆、籃子等編織品。」但月桃葉需要去除硬梗，並煮過殺青，去除苦味才能拿來包粽。
其實月桃葉在南部常見，尤其台南、高雄的菜粽（素粽），經常會用上，記者曾請教過菜粽店家，據悉是因為菜粽用料較簡單，因此需要月桃葉的濃馥香氣來增加香氣，
貼文還提到「北部粽常常使用的是淡褐色，本身有淡淡竹筍清香，帶有深色斑點的桂竹葉，而因為質感較厚，用途很多，常被用來製作斗笠。」令人驚訝的是，桂竹葉其實並不是葉片，而是「竹籜（ㄊㄨㄛˋ）」，也就是桂竹筍的筍殼，竹籜的構造和葉片相似，但是沒有明顯的主葉脈，不能被稱為葉。
不過整個臺灣最常見的粽葉是麻竹葉，質地強韌、比較耐水煮，所以常常被選擇來包南部粽，煮的時候水會呈現深綠色，還會帶有類似紅茶的竹葉香氣。