柯有倫可可甜點店開張！一踏進去「事情大條了」　喊話要賣到國際

我是廣告 請繼續往下閱讀
最後大霈也說：「我知道台灣可可果很有名，算是享譽國際，可以用這種好吃又好玩的實境真人節目來做推廣，覺得很榮幸也很有挑戰，也讓我們有機會可以更深入認識這塊土地。」柯有倫則補充：「除了屏東盛產的可可果之外，我們還要想辦法開發更多當地食材，做出可可禮盒，用台灣可可走向國際。」
而被問到這次開店經營，每個人的職業擔當，江宏傑自豪地說：「因為我自己有開桌球店，所以相信自己在跟客人應對上會比較拿手，有自信可以勝任外場溝通，而且畢竟自己是體育出身，有很多體力活，我也都可以勝任。」黃湘婷則說笑：「其實我滿喜歡打掃的，我可以是清潔擔當嗎？只做打掃的工作。」
大霈一聽馬上阻止，：「不行只有打掃啦，我們還要研發甜點、開發食材、行銷商品超多事的，最好是整間店都被客人塞滿，賺錢賺到沒空打掃，然後再請人來幫忙打掃。」眾人一聽直呼大霈真的很有經營頭腦。最後柯有倫也現學現賣一句客語要大家「愛來唷。」
柯有倫、大霈、江宏傑、黃湘婷捲起袖子實際走進可可園間，親手摘下一顆顆金黃的可可果，經過重重的複雜工序，「從大地到餐桌」在可可樹下的奇幻旅程裡，明星成員們除了經營甜點店之外，也會走出小店，邁入客庄、市場等人潮集散地，連結在地世界級的食材打造出極具故事的可可禮盒，將屬於屏東可可的幸福滋味推向國際舞台。節目預計在今年秋天於客家電視頻道與LINE TV播出。