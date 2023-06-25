新生代葉穎、簡孝儀！為《溟溟》獻銀幕初體驗

奇幻愛情電影《溟溟》由新生代導演陳子揚編劇、執導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、高英軒主演。《溟溟》大膽啟用創作歌手葉穎與簡孝儀，獻出大銀幕初體驗，也邀請葉穎擔任電影配樂與主題曲創作。陳子揚導演表示，雖然兩人是第一次演戲，在角色磨合花了一些時間，但角色與兩人都很貼近，兩位演員與角色都有「尋找自己」的共同點，跟電影有著「溟溟」中的緣分。
記者黃雅琪/綜合報導
葉穎飾演的角色Pluto，是莫子儀天文學課堂上充滿神祕感的女學生，在歌廳駐唱帶著空靈的氣質，葉穎分享自己與角色相似的地方是，她也經常有鮮明的夢境，對比較神祕的東西或者是天文類的學問很有興趣。首次演戲的她透露：「一次就愛上了！對我來說當歌手跟演員是互補的狀態，歌手表演會有很多觀眾，所以在當演員的時候不會對大家的視線有反應，而當過演員之後讓我在情緒上放得更開，這是對我唱歌演出很大的幫助。」
葉穎自爆，其實原本跟福地祐介有比較激情的戲分，對於較赤裸的演出有些擔心，後來發現自己把「葉穎」的心情放得太大了，但應該要以角色「Pluto」的身分來成就演出，因此放下內心的糾結，完成拍攝。葉穎為《溟溟》創作電影主題曲〈愛咿Aye〉：「因為名稱《溟溟》讓她直覺主題圍繞著『水』，所以音樂走向帶著氤氳潮濕、流動的感覺，特別加入部落古謠『我們該怎麼辦，生命要去到哪裡？』與電影相呼應。」
《溟溟》電影中飾演日據時期部落公主的演員，是首次參與電影演出的簡孝儀，她對表演有興趣，主動報名參與試鏡，在沒有任何演出經驗下獲得機會！簡孝儀靠著導演及表演指導鄧九雲對戲劇的引導，才真正穩定心情努力完成拍攝。《溟溟》全台熱映中。