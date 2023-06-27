▲ 日本普利司通聯盟 Lamborghini 官方技術合作夥伴，Potenza Sport 為 Revuelto 指定用胎

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針對Lamborghini Revuelto狂暴的1015ps綜效馬力輸出及時速0~100km/h僅需2.5秒的高端實力，日本普利司通特別以量身定做方式再度強化運動性本就出色的Potenza Sport，使其設計與材質可以從容發揮Revuelto高速行駛性能與過彎極限，經由革新式橡膠混煉技術、3D胎紋設計、最大化接地面積的Sporty Shape運動性能斷面設計及不對稱溝槽設計，不論是在乾燥或者溼滑路面，Potenza Sport皆能給予強大抓力地與轉向精準度，以不遑多讓的強悍實力，滿足Revuelto車主於任何駕駛環境中的抓地力需求。
Potenza Sport同時配備RFT(Run-Flat Technology)失壓續跑技術，即便遭遇爆胎意外的零胎壓狀況，Potenza Sport依然可以時速約80km/h的速度行駛80公里，進一步保障車主與乘客安全，在發揮Revuelto非凡性能同時，融入不可或缺的行車安全考量。
擁有眾多輪圈款式選擇的Lamborghini Revuelto，日本普利司通同步提供20吋、21 吋、22吋三種級距來對應Revuelto不同輪圈尺碼，例如前輪265/35 ZRF20、265/30 ZRF21及後輪345/30 ZRF21、355/25 ZRF22等不同組合。日本普利司通亦在上述選項中調配出一組能夠完美發揮Revuelto性能的最佳組合，使用265/35 ZR20前輪搭配345/30 ZR21後輪，既能強力支持Revuelto面對中、高速彎道時所需的犀利指向性與支撐力道，也能給予Revuelto在超過時速300km/h時的高度穩定性，以絕佳運動性能帶給駕駛者高超駕駛信心與駕駛樂趣。
日本普利司通台灣總經理石井聡人表示 ：「我很高興和大家宣布，Lamborghini授予日本普利司通「官方技術合作夥伴」的殊榮，這項殊榮代表著日本普利司通在Lamborghini眼中享有盛譽的地位。」日本普利司通與Lamborghini有一系列成功的合作夥伴關係，彰顯了日本普利司通在輪胎開發研究方面的卓越能力。這些輪胎也完美地展現了Lamborghini系列超級跑車卓越性能。通過與Lamborghini的合作，日本普利司通以其E8承諾(註1)中的EMOTION「情感」作為指導原則的實踐 : 「透過促進追求移動的熱情，日本普利司通於現在與未來將繼續為世界各地的人們帶來感動和樂趣。」
於義大利研發製造並在Lamborghini歐洲研發中心進行設計與測試的Revuelto專屬配胎Potenza Sport，研發過程均是採用虛擬輪胎開發技術，可以有效減少傳統輪胎在開發過程中的原物料消耗及二氧化碳排放，以永續性、數位化的數據測試方式達到節能減碳的永續經營目標。經由獨特創新永續技術所開發出的Potenza Sport，不僅能完美襯托Revuelto各項運動特性，徹底達到相輔相成的加乘效果，亦同步展現Potenza Sport對應高性能車款的強悍性能搭配，紮紮實實提供Revuelto面對任何駕駛環境的多元化需求，讓Lamborghini車主能夠釋放其超級跑車的全部潛力！