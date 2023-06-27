小資族福音！128元起平價鍋能抽吉隆坡機票 240元起吃爆韓式烤肉
旗下擁有老先覺、潮味決、麵匡匡的吾蜂美味集團，在今（2023）年5月推出吉拾鍋，繼開幕時的「一元鍋物」活動之後，現又與連續14年囊獲「航空界奧斯卡」Skytrax中「最佳低成本航空」獎項的AirAsia攜手合作。7月1日至12月31日，在吉拾鍋開鍋消費，即可獲得抽獎券1張，有機會抽中AirAsia吉隆坡雙人來回機票。而韓國燒肉品牌「八色烤肉」，近日再度將單人獨烤套餐全面升級，240 元起就能爆吃烤肉，並含海帶湯、白飯、韓式小菜、豆芽韭菜、生菜等豐富小食。
記者葉盛耀/綜合報導
吾蜂美味集團的全新個人鍋品牌「吉拾鍋」，以快速、經濟、方便為三大主軸元素。「鍋底」多達10種，更提供3種風味湯頭可先行「試喝」。價格落在128~178元，並提供自助吧和白飯無限享用。
因應出國旺季來臨，「吉拾鍋」7月1日至12月31日止，推出只要在吉拾鍋開鍋消費，即可獲得抽獎券1張，每月將抽出一名幸運消費者贏得「AirAsia吉隆坡雙人來回機票」。每月抽出1名，及活動截止將有6名。想增加中獎機會，凡是開鍋加點麻辣五寶，還可再加贈1張抽獎券。
至於同樣強調單人就可享用的韓國燒肉品牌「八色烤肉」，近日再度將單人「獨烤」套餐全面升級，以「炙焰迷你烤 Fire Flash Mob」為活動主軸，推出全新菜單，增加豐富性，個人套餐售價為 240 元起，皆內含肉品、海帶湯、白飯、韓式小菜、3種沾醬、豆芽韭菜、蒜頭洋蔥、生菜。
「炙焰迷你烤」菜單有最經典的「八色烤肉套餐」，以及只要 240 元起的「韓式厚切椒鹽豬五花套餐」，喜歡吃牛肉的人可選「秘漬醬醃帶骨牛小排套餐」和「起司醬醃牛肋條套餐」。而最受歡迎的多樣韓式小點以「迷你版」呈現，如海鮮煎餅及韓式辣雞翅等則皆為 90 元，活動期間將從即日起至8月31日，限定平日（每週一至五），八色烤肉台北忠孝店供應時間為11:00-17:00，台中中友店則為全時段供應。