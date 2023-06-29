▲ INFINITI QX50 24 年式領航版升級 ProPILOT

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INFINITI QX50配備VC-Turbo可變壓縮比引擎，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力(註4)，透過INFINITI精心調校的動力輸出曲線，提供駕馭快感與舒適乘坐間的絕佳平衡。此外，配備主動式電子引擎抗震阻尼器，當偵測到引擎產生晃動前，馬達預先產生反作用力抑制，有效降低引擎的振動與噪音，大幅提升行車舒適性，使QX50同時擁有澎湃動力與運轉靜謐的極致優勢。
INFINITI秉持以人為本的日式設計理念，將設計與空間運用完美結合，為每一位乘客悉心設想各種需求。後座採用可前後滑移15cm座椅，搭配10段可調傾斜角度椅背，在乘坐舒適與空間運用間找到完美平衡；行李箱空間最大更可擴展至1,699L (註5)，滿足生活各種裝載需求；此外，特別針對車室空間進行聲學分析，將揚聲器分配於最佳位置，搭配專屬座艙設計的BOSE頂級音響系統(註6)，打造如親臨演奏現場般的聽覺饗宴。
INFINITI QX50 24年式領航版升級上市，全面搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，搭配兼具強大性能與效能的VC-Turbo可變壓縮比引擎，以全方位安全守護讓駕駛能自在感受極致駕馭的超凡性能，提供駕駛與全車乘客更舒適與安心的乘駕體驗。INFINITI QX50 24年式領航版共推出三款全新車規，包含豪華領航版建議售價189萬元、風尚領航版建議售價213萬元、旗艦領航版建議售價245萬元。
誠摯邀請全國廣大消費者親臨INFINITI TAIWAN展示中心，體驗INFINITI QX50 24年式領航版的超凡魅力，為駕馭開啟新篇章。詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽INFINITI TAIWAN免付費服務專線 0800-333-399 查詢(註7)。
|全新車款規格
|建議售價(新台幣)
|INFINITI QX50 FWD豪華領航版
|189萬元
|INFINITI QX50 FWD風尚領航版
|213萬元
|INFINITI QX50 AWD旗艦領航版
|245萬元