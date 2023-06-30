TNCAP公布第二批評等結果，Toyota Crolla Altis獲五顆星，CR-V僅得三顆星

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部指出，2023年3月30日公告TNCAP首批2車型TNCAP評等結果後，針對第二批2車型（Toyota Crolla Altis及Honda CR-V），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，並在6月29日公布結果。本次接受評等的兩款車型，分別為臺灣2022年度全年銷售第三名的Toyota Crolla Altis與第四名的Honda CR-V。
其中Toyota Crolla Altis於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護91%、兒童保護82%、行人保護84%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，Crolla Altis車型整體星級評等為五顆星。
而Honda CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護52%、行人保護72%及安全輔助40%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為三顆星。而CR-V未能獲得五顆星評等，主要失分的項目，一為兒童保護部分得分率為52%，其中因安全帶未設有預負載裝置，因此造成在進行正面撞擊時，右後座的10歲兒童測試人偶發生安全帶滑落的情形，位起到該有的束縛效果，而被扣分，同時，兒童測試人偶的頸部保護上也拿到「差」的成績，且左後座以6歲兒童測試人偶在正面撞擊後也僅或尚可評等，以致兒童保護項目在經過換算後，僅有三顆星評等，因此整體平等都以低評等項目作為主要最後評等成績下，因此CR-V只能拿到三顆星評等。
此外，受測的此CR-V，僅有配置駕駛座未繫安全帶提醒裝置，其他座位都未配置，導致在安全帶提醒裝置項目尚未能拿分，此外，在執行緊急煞車輔助之弱勢道路使用者系統項目試驗，也就是一般的避免行人碰撞的輔助系統測試部分，在兒童試驗情境〈也就是行人為兒童時〉，受驗車輛在車速20km/h至60km/h間皆發生碰撞傷害，其中2km/h、30km/h，以及40km/h至60km/h區間皆無法有效減輕碰撞傷害。也是CR-V 評等結過不盡理想的原因之一。
然而，由於本次受測的CR-V已屆產品世代末期，全新第六代CR-V預計會在9ˋ月份發表上市，因此本次仍公布CR-V評等結果，對消費者而言是否有參考價值，也產生是對即將改款車型、或公布成績時該車型已停產仍執行測試而產生浪費資源的疑慮，交通部方面則表示，世界各地的NCAP安全評等結果，都不會因該車型已停產，停售而成績去銷公布或刪除，因為即使停產，停售的車型仍會進入中古車市場，對於消費者而言仍可查詢該車型最初的安全評等結果，作為購車時的參考，對消費者而言仍具備參考價值，因此TNCAP仍會依照目前已經實施的法規與計畫，去執行與完成後續的車輛安全評等工作，並預計在2023年9月底會繼續公布第三批2車型（FordKuga及Ford Focus）的車輛安全評等結果。
其實，眾所皆知，關於車輛評等工作在全球主要汽車產業發展國家與地區都行之有年，早已成為消費者購車時對於車輛安全部分的重要參考依據，而台灣仍在剛起步階段，仍有不少需要精進與改善的空間，即便如此，至少政府已經願意投入車輛安全平等的工作，對整體車輛安全的提升依然能帶來助益，例如：本次CR-V在台灣測試僅或三顆星，但在其他地區，例如於歐洲卻有五顆星，這也顯顯出過去消費者對於臺灣國產車或引進之販售車輛是否在安全表現上是否如國外安全評等相同的疑慮仍存在，因此，臺灣整體環境對車輛安全提升依然艱困，但期望在TNCAP的持續推動下，能夠發揮實質效應，讓臺灣消費可以購買到與國外評等結果相同安全的車輛。
本次揭露二車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊(網址https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/