久坐又翹腳，屁股麻又痛！醫：2動作改善「梨狀肌症候群」

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▲ 長時間坐著、翹腳，可能會感覺到屁股深處疼痛。（示意圖／每日健康）
李炎諭在臉書粉專《李炎諭醫師的復健聊天室》發文指出，先前一名門診患者去露營時，突然感覺到屁股酸酸緊緊的，所以什麼都沒做，只是翹著腳坐了1、2個小時滑手機，結果開車回家的路上遇到塞車，又坐了3個小時，導致整個屁股和腿麻痛到不行，走路一跛一跛，經評估後證實患者罹患「梨狀肌症候群」。
李炎諭表示，梨狀肌是一條位於臀部深層的肌肉，由薦椎起到股骨的大轉子，負責協助讓大腿做往外轉的動作，而坐骨神經位置一般在梨狀肌的正下方，可能與神經交錯重疊，若梨狀肌緊繃就可能造成局部發炎神經壓迫。
李炎諭強調，「梨狀肌症候群」並不常見，僅佔所有坐骨神經痛的5%，其中女性得到這個問題的機率是男性的6倍，病因可能與外傷、辦公室或開車等久坐 、梨狀肌肥厚有關，症狀為臀部疼痛，且伴隨放射狀電擊刺痛感，特別是從椅子、床上起身時容易發作。
李炎諭直言，一般上可以透過伸展和復健改善不適，平時可採坐姿伸展梨狀肌，讓大腿彎曲跨到另一腿的外側，上半身逐漸向前彎壓，直到臀部出現緊繃感後停住30秒，重複3次，或是採臥姿伸展梨狀肌，將欲伸展的腳翹上，雙手抱住另一隻腿，整個向胸口方向拉，感受到臀部緊繃感後停住30秒，重複3次，而消炎藥物、物理治療、注射治療的效果也都不錯，建議調整生活和工作習慣，像是久坐、翹腳等，不妨每坐1個小時就起來走一走，或是養成每天伸展的好習慣，才不會反反覆覆發作。
本文經人一博愛復健科診所院長李炎諭醫師臉書粉專《李炎諭醫師的復健聊天室》授權報導
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