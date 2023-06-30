法拉利首部可以上路的XX超跑 SF90 XX擁有1,030匹馬力表現驚人

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從1995年的F50之後，法拉利沒有在一般道路車型當中推出固定式尾翼的車款，而現在SF90 XX打破了這個疆界，現在這輛車在時速240km/h的狀況下將擁有530公斤的下壓力，普通的SF90僅有390公斤，是一個飛躍性的成長，而且這樣的改變並不是單純增加大尾翼而已，而是因為引擎蓋上新增了空氣通道，並且就連頭燈上方的輪廓形狀也都改變，讓下壓力大幅增加，另外車重也減輕了10公斤，現在這輛車只有1,560公斤而已，有很大的功勞是來自引擎的減重(減輕3.5公斤)以及新型碳纖維座椅(減輕1.3公斤)。
動力系統部分同樣是4.0升V8引擎加上三具電動馬達組成的油電複合裝置，但是最大馬力從原本的1,000匹提升到了1,030匹，光是引擎部分因為進排氣通道拋光改進加上新的活塞以及燃燒室，讓引擎輸出從780匹提高到800匹，電動馬達則是從220匹輸出提高到230匹，而百公里加速時間SF90 XX兩輛車都可以在2.3之內完成，比先前的SF90還快了0.2秒，而極速則是上看320km/h，如果是靜止加速到200km/h的話，Spider車型要6.7秒就能完成，Stradale車型車是6.5秒，不過在純電行駛部分並沒有進步，同樣都是7.9kWh的電池以及25公里的續航里程，Stradales車型限量799輛，要價77萬歐元(約2,604萬台幣)，Spider車型則是只有599輛，要價85萬歐元(約台幣2,875萬元)，當然這些車也早就被預訂一空，相信接下來二手車市場應該會出現漲價風潮。