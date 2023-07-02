影音／花蓮U12社區球隊出賽　林力仁欣慰東部球員能接觸更多資源

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球隊共20名球員，也在今天的引爆籃球訓練年度總決賽上，披上專屬球衣，進行第一場正式比賽。陳秉良受訪時表示，「希望球員們能熱情、有夢想、有勇氣地去創造一些冒險體驗」。
陳秉良表示，台灣籃球其實有很多發展的可能性，東部的資源相對來說沒那麼多，所以基金會希望給花東的小朋友一些機會，透過籃球的運動去學習和成長。
而新北國王球員林力仁今天也響應活動，擔任開球嘉賓，對於「花蓮橘子猿」的成軍理念十分贊同，他認為過往小球員要接受比較完整的訓練一定要進入校隊，如今卻在社區籃球就能享受到國家隊級教練的執教，真的比自己當年多了很多學習籃球技巧的途徑。
「我覺得從小開始培養他們這些專業知識，對他們未來的發展一定會比我當初好很多。」林力仁如此說道。特別他自己是花蓮人，看到橘子猿隊的球員能享受球賽，並且跟著教練一步步精進技術，自己也是為他們開心。
引爆自2017年成立以來深耕國內青少兒運動教育，在台北，新北、新竹、台中、高雄都有社區型俱樂部籃球隊。因和橘子關懷基金會裡線相同，雙方以推動夢想實踐為共同目標，合作將社區型俱樂部籃球隊首度引進東部地區。
橘子關懷基金會自2008年成立，致力於推動冒險倡議和夢想實踐，在首次冠名籃球隊的計劃中參與了「花蓮橘子猿」球隊命名、logo和球衣設計的過程。橘子關懷基金會表示，之所以取名為「橘子猿」，是結合基金會的核心形象「New APES 新人猿」，以此勉勵球員透過籃球，成為勇於突破舒適圈、以冒險的態度朝向夢想邁進的新世代。