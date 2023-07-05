Kia Picanto變成了兇猛小怪獸 捨去渦輪引擎、主動安全升級

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如果你想要一輛有趣的都市小車，Picanto不會讓你失望，他擁有運動化的懸吊配置、煞車扭矩矢量控制系統，更快速的轉向手感，這些在小改款後都沒有改變，而外型更是採用了許多直立式的燈具風格搭配，這是品牌最新的「Opposites United」設計語彙，整輛車變身成為都會兇猛小怪獸，但你不要期待他的動力表現有多麼強悍，因為這輛車現在沒有了渦輪選項，也沒有時下最熱門的電動化選擇，他回歸了最傳統的自然進氣引擎設計。
現在動力規格有著1.0升直列三缸以及1.2升直列四缸引擎，兩者皆採用了自然進氣配置，前者擁有67匹最大馬力，後者擁有84匹最大馬力，透過五速手排或者是五速自手排變速箱將動力傳遞至前輪，原廠表示這兩具引擎都擁有更節能的配置，但是並沒有提到相關數據，而內裝部分在中控台上的8吋懸浮式觸控螢幕現在有著無線更新功能，還可以擁有雙藍牙的連結模式，展現了更高科技的感受。
更新過後的ADAS在前方防撞系統升級可偵測行人、自行車以及車輛，並且擁有了盲點防撞、RCCA後方車流警示以及最多七具輔助氣囊，安全性依舊表現亮眼，目前這輛車很可能是最後一款採用汽油動力的Picanto，畢竟Kia已經宣布將會在2027年推出15輛全新的純電車款，而這個級距的都會小車應該也會是其中之一才是。