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Kia Picanto變成了兇猛小怪獸 捨去渦輪引擎、主動安全升級

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

第三代的Kia Picanto在2017年的時候推出，於2020年經歷的小改款，現在他們又再次推出了小改款車型，原本可愛的樣貌不見了，取而代之的是更有侵略性的外觀風格，而動力也沒有任何的電動化配置，反而去除了渦輪增壓系統，採用兩具自然進氣引擎作為選擇，並且搭配上更全面的主動安全系統讓車輛擁有更好的競爭力。

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二度小改的Picanto擁有更具侵略性的外觀，直立式的頭燈加上亮黑色黑色的水箱護罩烤漆，整體車頭呈現出截然不同的風格。
二度小改的Picanto擁有更具侵略性的外觀，直立式的頭燈加上亮黑色黑色的水箱護罩烤漆，整體車頭呈現出截然不同的風格。
如果你想要一輛有趣的都市小車，Picanto不會讓你失望，他擁有運動化的懸吊配置、煞車扭矩矢量控制系統，更快速的轉向手感，這些在小改款後都沒有改變，而外型更是採用了許多直立式的燈具風格搭配，這是品牌最新的「Opposites United」設計語彙，整輛車變身成為都會兇猛小怪獸，但你不要期待他的動力表現有多麼強悍，因為這輛車現在沒有了渦輪選項，也沒有時下最熱門的電動化選擇，他回歸了最傳統的自然進氣引擎設計。

現在動力規格有著1.0升直列三缸以及1.2升直列四缸引擎，兩者皆採用了自然進氣配置，前者擁有67匹最大馬力，後者擁有84匹最大馬力，透過五速手排或者是五速自手排變速箱將動力傳遞至前輪，原廠表示這兩具引擎都擁有更節能的配置，但是並沒有提到相關數據，而內裝部分在中控台上的8吋懸浮式觸控螢幕現在有著無線更新功能，還可以擁有雙藍牙的連結模式，展現了更高科技的感受。

更新過後的ADAS在前方防撞系統升級可偵測行人、自行車以及車輛，並且擁有了盲點防撞、RCCA後方車流警示以及最多七具輔助氣囊，安全性依舊表現亮眼，目前這輛車很可能是最後一款採用汽油動力的Picanto，畢竟Kia已經宣布將會在2027年推出15輛全新的純電車款，而這個級距的都會小車應該也會是其中之一才是。

整輛車採用品牌最新的「Opposites United」設計語彙，並且搭配上多種車色選擇創造出年輕感。
整輛車採用品牌最新的「Opposites United」設計語彙，並且搭配上多種車色選擇創造出年輕感。
輪圈有14、15、16吋三種配置，GT-Line車型採用16吋專屬鑽石切削造型，強調線條感的設計與車輛一致。
輪圈有14、15、16吋三種配置，GT-Line車型採用16吋專屬鑽石切削造型，強調線條感的設計與車輛一致。
車尾採用貫穿式尾燈以及直立式的燈具，下方的排氣尾管為隱藏式設計，簡潔有力的感覺昔當吸引人。
車尾採用貫穿式尾燈以及直立式的燈具，下方的排氣尾管為隱藏式設計，簡潔有力的感覺昔當吸引人。
Y字型的日行燈相當具有辨識度，頭燈的改變也讓車輛的風格截然不同。
Y字型的日行燈相當具有辨識度，頭燈的改變也讓車輛的風格截然不同。
雖然動力並不是這輛車的強項，但是空力套件的妝點依舊沒有馬虎。
雖然動力並不是這輛車的強項，但是空力套件的妝點依舊沒有馬虎。
車內中央螢幕採用8吋的設計，並且有著無線更新功能，還有雙藍牙連結模式，讓用車生活更為便利。
車內中央螢幕採用8吋的設計，並且有著無線更新功能，還有雙藍牙連結模式，讓用車生活更為便利。
儀表部分雖然還是4.2吋的數位螢幕，但兩旁的指針儀表變成了液晶數字顯示，更有科技感受。
儀表部分雖然還是4.2吋的數位螢幕，但兩旁的指針儀表變成了液晶數字顯示，更有科技感受。
內裝鋪陳的材料也有更新，但整體佈局幾乎相同，而更新過後的ADAS系統讓車輛更為安全。
內裝鋪陳的材料也有更新，但整體佈局幾乎相同，而更新過後的ADAS系統讓車輛更為安全。
這級距的小車在空間表現上並不是非常優異，不過擁有ISO-FIX的狀況下讓Picanto受到新手父母喜愛。
這級距的小車在空間表現上並不是非常優異，不過擁有ISO-FIX的狀況下讓Picanto受到新手父母喜愛。
原廠也強調在座椅傾倒的狀況下，Picanto擁有多達1,010公升的置物空間表現。
原廠也強調在座椅傾倒的狀況下，Picanto擁有多達1,010公升的置物空間表現。

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