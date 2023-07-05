不要再使用特斯拉NACS了！Lucid老闆警告世人注意

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NACS北美充電標準正在成為北美電動車行業的主流，但是Lucid電動車的老闆Peter Rawlinson對此感到擔憂，這家新興的電動車品牌打造的車輛以高級豪華為主，Peter Rawlinson過去也曾擔任過Tesla特斯拉Model S的總工程師，當然也參與了當時的充電接頭設計，不過他認為：「如果你擁有世界上最先進的技術，那麼你就不願意冒這個風險。」意味著他認為特斯拉的充電技術並不是最好的，因此改採NACS設計也不是最好的選擇。
Peter Rawlinson在受訪時提到：「無倫是誰控制了充電接頭，如果他不是一個開放、公正的標準，而是由一家公司所擁有的話，那麼他就可以擁有大量的消費者數據，這樣的狀況令我擔憂。」而現在這就是特斯拉NACS的現況，另外他還補充表示：「這就像是一瓶酒的瓶蓋，我們現在比較的是他是螺旋蓋還是軟木塞，而不是酒的質量，這真的是太奇怪了。」似乎就是在暗示目前特斯拉的技術內容並不是最好，但是大家卻不在意，反而最在意的是充電接頭的形式。
但是Lucid其實也表示他們很可能將會轉為使用NACS接頭，但是他們希望這是在SAE International國際汽車工程學會宣布這是標準化接頭之後的事，而且還要特斯拉完全開放這項技術，否則這樣的做法對消費者也是不利的，另外他也針對了政府投入的基礎設施補助有所意見，因為他認為基礎設施的補助應該要投入在夜間充電，而不是快速充電站上面，畢竟若是要平衡電網的使用量，電動車要在夜間的時候進行充電才更合理，但現在這種做法會讓大家都在日間使用大量電力，對整體環境有著負面影響。現在終於有人站在反面角度看待NACS普及化這件事，相信這會是今年最熱門的討論焦點了。