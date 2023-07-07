《VENUSERA》演唱會落幕！VERA見家人到場淚崩：給了我們動力

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而在演唱會上，也能看見VERA的好人緣，包括在巴比與FEniX團長MAX的驚喜合作，一同合唱改編版本的〈Bad Boy〉讓眾人驚艷不已。MAX透露，當初收到巴比邀請時很開心，因為自己早就想跟對方合作，期望未來有更多不同的火花，也藉機宣傳FEniX會在9月9日舉辦專場演出。
此外，在演唱會中段，節目《來吧！營業中2》的總監姐姐謝金燕，特地為VERA錄製加油VCR，影像中的她表示：「姐姐覺得你們超棒！」並向節目成員孟維、蔡朕喊話「總監愛你！」不僅如此，在《原子少年》中曾擔任VENUS導師的愛紗也表示：「恭喜你們！一定要好好享受舞台，台下的『邱比特』們也一定要多多支持！」受到兩位大前輩的鼓勵，讓VERA及VENUS相當感動。
來到演唱會尾聲，VERA成員們陸續分享這兩天的心得，除了感謝，也用自己的經歷與故事鼓勵台下所有的歌迷們，此外，成員們也透露彼此的家人都有來到現場力挺，也讓他們在台上有著滿滿的動力。
令人感動的是，歌迷們在演出尾聲，也為VERA準備應援的感謝影片，也再一次讓台上台下哭成一片，氣氛相當感動。VENUS及VERA也承諾粉絲，他們會一直不放棄地表演下去，更會努力珍惜每座舞台，下次的演唱會一定會帶來更多驚喜，敬請大家拭目以待。