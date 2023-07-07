Toyota電池技術大突破 續航里程1,200公里沒問題
純電車款的電池革命持續進行當中，而現在日本大廠Toyota宣布他們在電池技術上有著重大突破，現在他們將可以生產出強大的固態電池，讓車輛的續航里程直接來到1,200公里，而且10分鐘內就可以完成充電，為純電車款帶來更為便利的用車體驗。
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Toyota近日在接受採訪的時候表示他們取得了一項電池方面的技術突破，最終可以讓電動車擁有多達1,200公里的單次續航里程，而這顆固態電池還能夠在10分鐘內完全充電，在這些強大的電池技術背後，他們更簡化了製造固態電池的材料，在生產方面將會有更簡單且更快速的方式，讓電池組在汽車上面的重量、尺寸都變得更小，更重要的是成本會減低一半，這代表著即便車輛使用固態電池也不會讓售價增加太多。
而固態電池早就被視為電動汽車的下一步，因為這項電池技術比起鋰電池來說更安全、可靠，但缺點就是固態電池更為昂貴，而且在製造方面更加困難，而像是Solid Power、QuantumScape、Factorial和StoreDot等幾家新創公司一直致力於讓固態電池變得更便宜、更容易生產，但是到目前為止，他們的產品尚未安裝在市場上銷售的任何電動汽車上面，不過在Toyota擁有技術性突破之後，相信我們看到搭載固態電池的量產車已經不遠了，而且根據他們的估算，到了2028年之後，電動車將擁有1,500公里的續航里程，屆時將會成為電動車普及化的一大關鍵。