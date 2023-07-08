德國馬牌輪胎7世代產品，2023新力軍重磅抵台

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首發產品發表會於7月7日在台北華山藝文中心的華山劇場正式登場，更將以連續三天的夏日派對形式舉辦，活動現場規畫眾多精采節目和體驗活動，邀請民眾一同體驗來自德國工藝的輪胎新品，完美將馳騁動感、安全操控與舒適寧靜結合的７世代魅力！
全新PremiumContact 7三大創新科技
無論何種天候路況，都能體驗前所未有的安心駕馭感
PremiumContact身為馬牌的招牌產品之一，以提供舒適旅程及安全操控享有盛名，最新一代PremiumContact 7以「市場上最安全的輪胎」作為新產品的研發標準，為了達成「最高安全性」此一最重要的消費者需求，馬牌輪胎的研發團隊經過了長時間的研究，在所有攸關操控安全層面上，對新產品做了全面升級，透過在胎面膠料、輪胎結構、及胎紋設計上加以大幅優化，確保車輛在各種路面情況下都能依舊安全無虞，一推出即接連拿下多項國際知名媒體的輪胎評測冠軍。
PremiumContact 7三大創新科技：一、「量身訂製」（Individual substructure for each vehicle concept）: 根據各式車輛不同輪胎需求而量身訂製的多樣化規格，包括依據重量、尺寸、傳動系統為各式車輛規格客製打造。馬牌研發團隊們依據各式車輛對於輪胎不同的配備要求，為PremiumContact 7的多樣化規格在胎壁及輪胎配方提供關鍵調整。無論燃油車或電動車都能享有全面升級的舒適、安全性能與輪胎壽命；
二、全新「紅辣椒橡膠科技」(RedChili)，藉由最佳化輪胎成分選擇及配方比例來提升輪胎的抓地力並最大化輪胎工作溫度。從上路的第一秒到最後一秒都能讓輪胎隨時保持最佳狀態，成功實現在最寬廣的溫度範圍內發揮輪胎最佳性能，讓全新PremiumContact 7於日常行車時即使在剛起步或低溫下也能產生最佳抓地力，不需要經歷耗時的熱胎過程。只要車輛一上路，駕駛及乘客即刻享有最高操控安全性，應對各種駕駛狀態及路況變化都能瞬間展現最佳操控
三、「自適應胎紋設計」（Adaptive Pattern），經過馬牌輪胎多年研發及各項國內外專業測試驗證，源於馬牌頂級旗艦性能胎SportConatct 7的自適應胎面設計科技，可在濕地和乾地上確保更高的車輛穩定性並提供精準操控性。胎紋外側區域的寬大橫向開口，接地表面正好結束於開口最寬的位置，於車輛直線行駛時提供最佳排水效果。而當車輛過彎時，輪胎接地表面向外移動，讓橫向開口受壓封閉，進而提升胎面接地面積，恰巧提供車輛更優異的側向抓地力。透過自適應胎紋設計，馬牌完美平衡輪胎在排水與乾地操控間的取捨，無論在乾濕地路面、操控、煞車、轉彎及加速時，都能發揮完美的駕馭穩定性，全面顛覆車主對於精準駕馭與安全性的最高想像，帶來前所未有的舒適駕馭體驗。
全新PremiumContact 7創新技術是在馬牌研發團隊在經過數以萬計的模擬測試，以及在許多不同國家道路及賽道上、進行超過15萬公里的實際路試及驗證後所得出的科技結晶。相較於現行產品，全新PremiumContact 7在輪胎里程表現上提高 10%、濕地操控表現提升5%、濕地煞車提升高達 7%，乾地操控及煞車也都具備一定程度提升。
ComfortContact CC7全新Comfort+靜音科技 在舒適平穩的駕乘體驗中 感受怦然心動的全新「靜」界
德國馬牌第7代輪胎系列中的ComfortContact CC7，發揚ComfortConatct系列輪胎著重於舒適寧靜的特性，研發最新「Comfort+靜音科技」，再次提升輪胎降噪舒適新標準，讓您的每次旅程都更加寧靜舒適。
輪胎舒適度通常是透過車輛的NVH – Noise噪音、Vibration震動、Harshness路感等三大特性來衡量。馬牌輪胎根據多年研究經驗，車輛行駛產生噪音約有 50%是由輪胎所產生，尤其在車輛高速行進時，輪胎與路面接觸亂流及頻率會增加，噪音也會變得益發明顯。而面對著環保意識高漲，小排氣量引擎及電動車當道，代表來自引擎及傳動系統噪音將會微乎其微，輪胎將成為越來越重要的噪音來源。因此，選擇合適的舒適靜音胎將會是攸關車輛行駛的舒適寧靜之重要因素。
全新ComfortContact CC7創新的「Comfort+靜音科技」，賦予專為靜音舒適輪胎三個主要特點：舒適平穩的駕乘體驗、靜音降噪及長效輪胎壽命。
- 舒適平穩的駕乘體驗：
- 靜音降噪：
噪音抑制系統3.0（Nosie Breaker 3.0），利用胎溝中之特殊設計，打斷流經胎溝之聲波、被分解並消散成更小的聲波，有效降低噪音積聚並傳播到車內。胎面獨特花紋和連續的胎肋結構，搭配創新柔韌吸震膠料配方，更全面降低行駛時的顛簸衝擊感，乘坐舒適性更有感升級。
亥姆霍茲共振(Helmholtz Resonance) 原理設計的消音艙，是馬牌輪胎運用在車輛科技的豐富經驗，藉由類車輛排氣管的消音艙設計，將其整齊排列在胎紋表面上。聲波在輪胎經過時被吸入這些消音艙，大幅吸收惱人噪音頻率，此設計大大降低了噪音傳進車內的機會，從而實現更安靜的駕駛體驗。
三、長效輪胎壽命：
創新聚合物結合堅固的硫化網狀結構（Everflex Compound），形成讓輪胎橡膠具備經久耐用特性的全天候複合材料胎身配方，不只更適合亞太地區多變的氣候，ComfortContact CC7在使用里程上也同步再進化，帶領移動旅程進入舒適靜音、更長壽命的的全新「靜」界。
全新升級的ComfortContact CC7，馬牌輪胎召集超過30位研發工程師和輪胎專家組成全球化團隊，花費超過7,500個小時進行輪胎設計、電腦模擬及實際路試，在各種道路和模擬條件下進行500多次測試，測試距離超過280,000公里，足以繞超過地球7圈。確保運用馬牌最新靜音Comfort+靜音科技打造的ComfortContact CC7提供駕駛更寧靜的駕乘體驗，專為舒適駕乘、安靜旅程而開發。
德國馬牌輪胎 屢獲歐洲權威媒體評測冠軍肯定
創新科技研發領先業界 持續刷新輪胎標準
馬牌輪胎持續大力投入研發，成就領先業界的卓越科技和產品實力，在車主每一次的駕馭旅程完美體現，更從國際權威媒體一次次的優異評測成績中獲得實證。年復一年，德國馬牌輪胎持續在測試中贏得勝利；在過去的10年裡，852次測試中，馬牌輪胎758次獲得最高評分-驚人的勝出比率達到82％。
2022年，德國馬牌輪胎全新7世代首發產品SportContact 7 一上市就席捲各大歐洲媒體評測，從一同接受評測的多家知名品牌輪胎中脫穎而出，榮獲Tyre Reviews、Auto Zeitung、Motor PL等權威媒體實測證實的冠軍殊榮。2023年推出的PremiumContact 7 更加銳不可當，由4月至今已經接連拿下包括British Ｍagazine Auto Express、Tyre Reviews等共7家權威媒體實測公布的第一名肯定。正如Tyre Reviews在公佈2023夏季輪胎評測時所發表的：「馬牌輪胎再次推出全新輪胎產品，帶領產業大步前進。」每一款德國馬牌新品的推出，背後都是無數頂尖科技的集結與劃時代的創新承諾，以不斷刷新的標準，爲每一趟旅程創造最完美的駕馭體驗。
德國馬牌新品上市 現場搶先體驗7世代新品魅力
台北華山文創 7/7起連續三日盛大夏日派對
精彩活動、豐富好禮邀消費者同歡
為了迎接馬牌「7系列」的2款重磅生力軍，德國馬牌輪胎於台北華山文創園區連續三日盛大舉辦「7世代新品發表」記者會及夏日派對活動，馬牌日前特別邀請車類專業Youtube頻道狂人日誌Marco與知名Youtuber車界美少女徐海莉至泰國體驗7世代新品試胎活動所拍攝的紀錄影片也將於新品發表會中首映，片中將完整呈現新品的突破性技術，讓消費者能夠深入了解七代新品的優越性能。
馬牌「7世代新品發表」夏日派對嘉年華將於7月7日18:30起於華山文創園區盛大展開，特別邀請到新銳金屬藝術家Johnny Chen與德國DJ現場演出，帶給觀眾來自歐陸和當代藝術的聲光體驗，現場並邀請到不同的知名餐飲和威士忌品牌快閃進駐，滿足夏日味蕾享受。7月8日至7月9日周末兩天也有精采的DJ表演、舞台活動與美食活動接力上陣，現場並設有新品互動體驗區，並準備了多項豐富好禮，歡迎消費者共襄盛舉。