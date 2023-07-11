台北港海難災防演習 陸海空聯手強化救災緊急應變能力
新北市政府與交通部航港局、海洋委員會海洋保育署今（11）日在台北港舉辦海難災害防救演習，動員超過450人、60多各式車輛、10餘艘船艦及直升機1架次參與演習，以可能發生海上與港區災害狀況模擬演訓，設定「海難救援應變」、「船舶油汙染應變」及「港區化油設施遭受攻擊災害應變」為演練情境，結合中央、地方政府、軍方及民間公司共同參演，有效結合港區與鄰近相關單位發揮整體應變力量，迅速弭平突發之重大事件，確保港區安全。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長朱惕之表示，海上安全需要大家共同維護，災害搶救除有賴於協調整合中央、地方及國軍等各單位與民間團體之各項資源，運用各項救災資源、人力及裝備，強化整體救災能力，亦需熟稔緊急應變處理相關程序及設備操作，以提升救災緊急應變處理能力，減少生命及財物損失。
朱惕之再說到，本次演習整合了軍方、公務機關及民營單位共同參演，相信在演習的過程，各單位更能熟練彼此之緊急應變程序與機制，為港口及海域安全築起一道最強而有力的國家防護網。
實兵演練於下午2時至4時10分在台北港東1、東2及北1碼頭辦理，依演練情境設定預擬之災情狀況，以實際災害情資通報作業發布演習狀況，並啟動應變作業，另納入區公所、社區、學校及協力團隊共同參與規劃及演練，參考歷史災害應變精進措施，以驗證兵棋推演的各項救災議題及參演單位應處災害之救援能量。