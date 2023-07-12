▲ TAA 國際 HI-END 音響大展預告八月展開

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在疫情相對平穩但較晚完全開放的臺灣，用車習慣出現了巨大的改變，民眾有更長時間使用車輛的習慣，使得汽車變成是「家的延伸」，不再只是一般代步工具，因此消費者對於汽車音響以及車輛寧靜工程NVH（Noise、Vibration、Harshness）的表現變得更為注重，也追求更極致的聲光效果，高級的汽車音響成為更多人嚮往的汽車配件之一。
在全球車市回溫之下，預計將把汽車音響市場持續推向高峰，根據《汽車音響材料全球市場報告》指出，今年全球汽車音響材料預計將從2022年的32.4億美元，成長至35億美元，至2027年將成長為47.1億美元。臺灣音響市場也是蓬勃發展，IASCA 臺灣汽車音響競賽協會執行長張金山指出，近年臺灣汽車音響改裝市場成長幅度大約為二至三成。
張金山表示，近十年來許多家用知名音響廠商發現車主在使用車上的音響時，對於聲音品質有需求跟提升，紛紛進軍汽車音響市場；而車輛原廠的音響表現，有時候會讓車主感覺與家用音響有落差，因而選擇進行汽車音響的升級，車主也在升級過程中感受到車用與家用音響之間的共識與交集。所以在這一、兩年，IASCA 臺灣汽車音響競賽協會希望透過參加「TAA國際Hi-END音響大展」，可以間接地讓更多消費者從家用音響的領域，慢慢地延伸到車用音響。
「本屆會有12輛車子展演！」IASCA 臺灣汽車音響競賽協會榮譽會長張海清透露，相比上一屆，本屆的汽車音響專區會有更豐富的內容，改裝金額從10多萬元一路到80萬元，入門級別到中高價位都有，透過不同改裝店家的巧手，絕對能讓來參觀的民眾做充分參考。
汽車改裝音響跟家用音響的價位比起來，稍微低了一些，但範圍仍然很廣，根據每個消費者的預算，店家也能給出不同的改裝方案。張金山認為，汽車音響的升級改裝，不受限於車輛大小，各有優缺點，像是近幾年較夯的休旅車，其車主就會比較在意「空間表現」，在器材安排的位置來說，如何做到配置、安裝、定位，又「完整地保留置物空間」，這就是一大挑戰。
張海清則指出，以車廂容積來計算，休旅車的容積比轎車多了60%，相對之下同機型推動空氣的能量感就會降低很多，通常都會建議補上一個超低音，這樣聽起來整個音場會比較飽滿一些。
汽車與家用音響越走越近，但兩者依舊有本質上的差異，張金山說：「汽車音響都屬於半成品，喇叭都是單體，要讓喇叭發出聲音之前，都需要內飾板的拆裝、喇叭的固定等等的前置作業，所以消費者除了要慎選店家外，也要與店家有大量的溝通。」
張金山補充，許多車主很常忽略前置作業的重要性，務必要先跟店家達成改裝方向的共識，再來著手進行改裝工作，很多糾紛往往都在拆裝作業過程中產生。張海清也有同樣的看法，他說：「一般消費者很難判斷店家的能力到什麼程度，但可以透過汽車音響改裝相關的競賽組織所辦的比賽，去初步挑選改裝店家。」
許多消費者會擔心新車保固問題，張金山認為，只要選對店家，保固問題都很好解決，現在許多店家都配有車輛檢測電腦。但越來越普及的電動車，因為電系上較為複雜，且保固內容更為嚴謹，車主若想嘗試音響改裝，心態須更為謹慎，張海清表示，電動車車主如果要求更寧靜的車廂表現，會去做被動式的降噪升級，比如增加車上的吸音棉，或是增加制震隔音墊在車輛鈑金上面。
今夏最盛大的汽車音響改裝展區就在「TAA國際HI-END音響大展」，主辦單位臺灣音響發展協會理事長張文錦表示，許多國際性的音響展在近年都加入汽車音響展區，往年臺灣的音響展卻都沒有展出汽車音響，而「TAA國際Hi-END音響大展」至今已舉辦33屆，在臺灣具有指標性意義，所以應該要帶領潮流，把汽車音響帶入大展。
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