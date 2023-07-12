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賽道淬煉，街道享樂！Gogoro SuperSport TCS + 跑魂套件潛藏的額外價值

▲ 賽道淬煉，街道享樂！Gogoro SuperSport TCS + 跑魂套件潛藏的額外價值
▲ 賽道淬煉，街道享樂！Gogoro SuperSport TCS + 跑魂套件潛藏的額外價值

2GameSome - 有車賞

身為新能源車款的代表，電動機車往往著重於零排放、低噪音等環保優勢，但身為市場領導品牌，Gogoro 更持續發掘更多可能，期望在環保價值基礎上，符合更多消費者的用車需求。「騎乘樂趣」此面向，更是 Gogoro 從未間斷耕耘的區塊，從過去S家族的問世，到搭載 SSmartcore 智駕電控核心的 SuperSpor t車型，如今更借重多年來征戰賽道的經驗，升級「跑魂套件」。經過終日試駕後，發現 SuperSport TCS + 跑魂套件的組合，不僅帶來更優異的騎乘樂趣，超乎預期的「實用性」，絕對是在騎乘前所始料未及的。

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試駕車款為 Gogoro SuperSport TCS + 跑魂套件，建議售價為新台幣 121,680 元。
試駕車款為 Gogoro SuperSport TCS + 跑魂套件，建議售價為新台幣 121,680 元。
過往提及「改裝」，總常聚焦在因人而異的專屬外型、更出色的性能表現，而在 SuperSport TCS + 跑魂套件車型上，更多了對於騎士日常騎乘的友善與舒適度。為何跑魂套件有如此讓人有感的進化？針對「重點」的升級絕對是關鍵。

首先與外型有關的套件，主要在前軸的 KOSO 類碳纖維前土除，毫無疑問的，碳纖維已成為全球各大汽機車賽事廣泛使用的材質代表，將此土除上身，對於車輛本身的運動個性增色不少。而同樣隸屬於外觀升級套件的經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把，其實對於車頭造型的簡約風格，以及騎乘時的手感提升有所助益，且經典端子後照鏡也絲毫不影響後方視野，展現研發設計時對於人體工學的著重。

KOSO 類碳纖維前土除採霧面處理，質感不俗。
KOSO 類碳纖維前土除採霧面處理，質感不俗。
經典端子後照鏡與SIMO 舒適型矽膠握把，對於車頭造型的簡約風格及騎乘時的手感提升有所助益。
經典端子後照鏡與SIMO 舒適型矽膠握把，對於車頭造型的簡約風格及騎乘時的手感提升有所助益。
煞車系統的升級更讓人相當有感，在車多擁擠、用車環境詭譎多變的都會路況，煞車系統如何設計的精準但不過分犀利、煞車拉桿能有易控的回饋手感更是大有學問，相信這一點終日在車陣中穿梭的騎士絕對深有同感。而此次跑魂套件中所配載的 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，搭配 SuperSport 車型既有的輻射對向四活塞卡鉗，給予了相當精準且足夠的制動力道，給多少就立刻回饋多少的煞車力，線性好掌控以外，並透過 DMV 二截拉桿的可調式設計，對於手掌不大、手指不長的騎士更是相當貼心，各種身材的車主都可調整到最適手的拉桿間隙，長途騎乘下來，對於手的負擔減輕許多。

S Performance x NCY 260mm 浮動碟與輻射對向四活塞卡鉗的組合，給予了相當精準且線性好掌控的制動力道。
S Performance x NCY 260mm 浮動碟與輻射對向四活塞卡鉗的組合，給予了相當精準且線性好掌控的制動力道。
DMV 二截拉桿的可調式設計，讓各種身材的車主都可調整到最適手的拉桿間隙。
DMV 二截拉桿的可調式設計，讓各種身材的車主都可調整到最適手的拉桿間隙。
值得一提的是，在車位難求的都會街道中，停車時車輛間互相擠壓、倒車的情形難免，這時 DMV 可調式二截拉桿的可折設計，可以減少車輛碰撞或倒車時的煞車拉桿損傷，也是讓人備感窩心的優點。

DMV 可調式二截拉桿可折設計可減少車輛碰撞或倒車時的煞車拉桿損傷機率。
DMV 可調式二截拉桿可折設計可減少車輛碰撞或倒車時的煞車拉桿損傷機率。
最後一點，則是此次試駕中最為激賞的升級套件，也就是野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，以規格而論，此組避震器雖然與原廠規格相同皆為 33 芯尺寸，但將行程增加至 85mm，與原廠的 80mm 稍有差異，再加上預載可調的設計，對應台灣路況可是相當合拍，原先較為硬朗、稍微彈跳的前叉回饋感，透過此套升級避震器的吸收後，吸震能力大幅提升，大幅減少因路面震動而讓雙手跳離龍頭把手的機會，讓騎士更可好好掌控車輛、增加操控性以外，也可提升主動安全；此外，雖然行程拉長，但透過調校得宜的阻尼，在急加減速時皆能保持極佳穩定性，減少車身重心轉移的幅度，不僅進彎前全力煞車重心往前能撐住車重，SuperSport 全力衝刺時強大的加速力道，也可透過後軸可調預載與阻尼的雙槍式後避震穩住車身。面對直線衝刺還是山路彎道攻克，此套避震系統都能讓安心感提升，並帶來更上層樓的騎乘樂趣。

野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，對應台灣路況可是相當合拍，吸震能力大幅提升。
野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，對應台灣路況可是相當合拍，吸震能力大幅提升。
升級後的前叉可於進彎前的減速時保持極佳穩定性，減少車頭下潛的幅度。
升級後的前叉可於進彎前的減速時保持極佳穩定性，減少車頭下潛的幅度。
全力衝刺時，後軸可調預載與阻尼的雙槍式後避震也可有效穩住車身。
全力衝刺時，後軸可調預載與阻尼的雙槍式後避震也可有效穩住車身。
當然，跑魂套件的加持，奠基於 SuperSport 車型優異的性能表現，尤其透過 SSmartcore 智駕電控核心的搭載，有著隨傳隨到的加速反應，而定速功能也為騎乘帶來便利性，面對台灣不時出現的區間限速，更能減少騎乘時的精神與體力負擔，也可避免荷包內的小朋友意外出走。

SSmartcore 智駕電控核心的搭載給予了隨傳隨到的加速反應。
SSmartcore 智駕電控核心的搭載給予了隨傳隨到的加速反應。
定速功能也為騎乘過程減少體力與精神的負擔。
定速功能也為騎乘過程減少體力與精神的負擔。
透過此次 SuperSport TCS + 跑魂套件的試駕體驗，讓人再度想起過去於車壇中所流傳的一句話：「如果在週日贏得比賽，那週一就可以賣出更多車。」SuperSport TCS + 跑魂套件無疑就是電動機車界的最佳說明，透過賽道上的實戰經驗淬煉，為街道上的車款提供更佳的騎乘樂趣與實用價值，更重要的是，SuperSport 自身優異的運動體質，更是讓跑魂套件效果加倍發揮的關鍵。

SuperSport TCS + 跑魂套件透過 Gogoro 於賽道上的實戰經驗淬煉，為街道上的車款提供更佳的騎乘樂趣與實用價值。
SuperSport TCS + 跑魂套件透過 Gogoro 於賽道上的實戰經驗淬煉，為街道上的車款提供更佳的騎乘樂趣與實用價值。
如果你對於電動機車仍停留在代步、環保為主的觀念，那有機會試試  SuperSport TCS + 跑魂套件的組合，相信你會完全扭轉你心中的既定印象。

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