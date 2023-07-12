▲ 賽道淬煉，街道享樂！Gogoro SuperSport TCS + 跑魂套件潛藏的額外價值

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過往提及「改裝」，總常聚焦在因人而異的專屬外型、更出色的性能表現，而在 SuperSport TCS + 跑魂套件車型上，更多了對於騎士日常騎乘的友善與舒適度。為何跑魂套件有如此讓人有感的進化？針對「重點」的升級絕對是關鍵。
首先與外型有關的套件，主要在前軸的 KOSO 類碳纖維前土除，毫無疑問的，碳纖維已成為全球各大汽機車賽事廣泛使用的材質代表，將此土除上身，對於車輛本身的運動個性增色不少。而同樣隸屬於外觀升級套件的經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把，其實對於車頭造型的簡約風格，以及騎乘時的手感提升有所助益，且經典端子後照鏡也絲毫不影響後方視野，展現研發設計時對於人體工學的著重。
煞車系統的升級更讓人相當有感，在車多擁擠、用車環境詭譎多變的都會路況，煞車系統如何設計的精準但不過分犀利、煞車拉桿能有易控的回饋手感更是大有學問，相信這一點終日在車陣中穿梭的騎士絕對深有同感。而此次跑魂套件中所配載的 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，搭配 SuperSport 車型既有的輻射對向四活塞卡鉗，給予了相當精準且足夠的制動力道，給多少就立刻回饋多少的煞車力，線性好掌控以外，並透過 DMV 二截拉桿的可調式設計，對於手掌不大、手指不長的騎士更是相當貼心，各種身材的車主都可調整到最適手的拉桿間隙，長途騎乘下來，對於手的負擔減輕許多。
值得一提的是，在車位難求的都會街道中，停車時車輛間互相擠壓、倒車的情形難免，這時 DMV 可調式二截拉桿的可折設計，可以減少車輛碰撞或倒車時的煞車拉桿損傷，也是讓人備感窩心的優點。
最後一點，則是此次試駕中最為激賞的升級套件，也就是野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，以規格而論，此組避震器雖然與原廠規格相同皆為 33 芯尺寸，但將行程增加至 85mm，與原廠的 80mm 稍有差異，再加上預載可調的設計，對應台灣路況可是相當合拍，原先較為硬朗、稍微彈跳的前叉回饋感，透過此套升級避震器的吸收後，吸震能力大幅提升，大幅減少因路面震動而讓雙手跳離龍頭把手的機會，讓騎士更可好好掌控車輛、增加操控性以外，也可提升主動安全；此外，雖然行程拉長，但透過調校得宜的阻尼，在急加減速時皆能保持極佳穩定性，減少車身重心轉移的幅度，不僅進彎前全力煞車重心往前能撐住車重，SuperSport 全力衝刺時強大的加速力道，也可透過後軸可調預載與阻尼的雙槍式後避震穩住車身。面對直線衝刺還是山路彎道攻克，此套避震系統都能讓安心感提升，並帶來更上層樓的騎乘樂趣。
當然，跑魂套件的加持，奠基於 SuperSport 車型優異的性能表現，尤其透過 SSmartcore 智駕電控核心的搭載，有著隨傳隨到的加速反應，而定速功能也為騎乘帶來便利性，面對台灣不時出現的區間限速，更能減少騎乘時的精神與體力負擔，也可避免荷包內的小朋友意外出走。
透過此次 SuperSport TCS + 跑魂套件的試駕體驗，讓人再度想起過去於車壇中所流傳的一句話：「如果在週日贏得比賽，那週一就可以賣出更多車。」SuperSport TCS + 跑魂套件無疑就是電動機車界的最佳說明，透過賽道上的實戰經驗淬煉，為街道上的車款提供更佳的騎乘樂趣與實用價值，更重要的是，SuperSport 自身優異的運動體質，更是讓跑魂套件效果加倍發揮的關鍵。
如果你對於電動機車仍停留在代步、環保為主的觀念，那有機會試試 SuperSport TCS + 跑魂套件的組合，相信你會完全扭轉你心中的既定印象。