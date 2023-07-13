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近1成高中生沒畢業證書念大學！專家憂學校難以約束學習

▲大學問網站指出，全台有將近1成的高中生畢不了業，以「高中同等學力」成為大學新鮮人。（圖／取自Pexels）
▲大學問網站指出，全台有將近1成的高中生畢不了業，以「高中同等學力」成為大學新鮮人。（圖／取自Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

大學問網站指出，2022年（110學年度畢業生）全台22縣市高中職應屆畢業生，有將近1成的高中生以「高中同等學力」，加上通過學測、統測等等，成為大學新鮮人。大學問執行長魏佳卉接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，教育部在1995年頒布《入學大學同等學力認定標準》、2014年廢除「留級制度」，使高中生沒有畢業證書也能念大學，學校失去了以「留級」作為要求學生成績的約束力，最大的影響恐怕是學習成效變差，以及這批學生在大學休學、退學後，恐面臨最高學歷僅止於國中畢業的狀況。

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大學問網站指出，2022年（110學年度畢業生）全台22縣市高中職應屆畢業生，高達8.10%無法順利取得高中畢業證書，其中包括基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣，以及離島澎湖縣及金門縣等9縣市超過一成的高三生，沒有得到畢業證書。

同年，應屆畢業生升學比例85.9%，其中普高升學率為96.7%、技高升學率81.8%，代表有將近1成的高中生以「高中同等學力」，加上通過學測、統測等等，以多元入學方式成為大學新鮮人。

大學問網站分析，2022年以區域分布來看，包括「都會區邊緣」、「偏鄉」等區域的高中職，畢業率偏低，以公私立分野來看，私立高中畢業率高於公立高中。全國畢業率超過100%的高中職學校僅有台北的薇閣與再興；台中則有衛道、曉明及明道；台南市台南一中畢業率為100.30%。

1995年教育部頒布《入學大學同等學力認定標準》，加上2014年廢除高中職「留級制度」，高中職應屆畢業生即使拿不到畢業證書，只要通過大學入學考試，即能以同等學力成為大學新鮮人。

魏佳卉提到，這件事情在高中端傳開，有越來越多學生不認真上課，學分沒修過，無法畢業，就直接考上大學，台北市某公立社區高中就有25%學生沒領畢業證書，直接考上大學，也有一些高中畢業生在準備出國留學時，發現國外大學要求以高中畢業證書作為申請入學的依據，才在畢業後重回高中補修學分，獲取高中職學歷證書。

她說，2022年台南一中及薇閣中學的畢業率超過100%，就是因為前一屆學生回校重補修，取得畢業證書所致，而這兩校都是高中畢業生的留學大校；另外，私校管比較嚴，畢業率會比較高。

魏佳卉表示，近10年來這樣的現象益發嚴重，學校失去了以「留級」作為要求學生成績的約束力，學生在高中三年不好好學習，有需要畢業證書才回去重補修，導致高中職學習品質大降、學習風氣也不好，此外，若在大學時休學、退學，沒有高中畢業證書的學生，最高學歷僅止於國中畢業，是相當危險的狀況。

她說，台灣教育資源充沛，只要有意願，人人都能念高中、讀大學，但是若只是為了學歷而升學，卻未要求學習成效，對於年輕學子來說，無疑是一大損失。

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