「六度本舖」農夫市集起家　　牛軋糖專賣店日韓也瘋搶

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有了五彩饅頭的成功經驗，師父們對李孟瑋手藝更具信心，竟然開口「點菜」，要求做些解饞的甜點。李孟瑋沒有被難倒，真的採用小農蔬果、堅果等食材，開發出兼具健康概念的核桃糕、牛軋糖等零食甜品，品質不輸專業糕餅店。後來因緣際會認識一名業者，經他居中牽線，就這樣跨足食品業創立六度本舖。
李孟瑋憶及當年創業歷程，仍歷歷在目。他說，當年適逢陸客來台高峰時期，伴手禮市場火紅。有一位據點在高雄六合觀光夜市的廠商，從道場那裡獲悉他製做甜品的好手藝，專程找他探詢合作意願。兩人一拍即合，創立「六度本舖」，專售牛軋糖等甜品，想不到竟然大受陸客歡迎，成為陸客最喜歡的伴手禮，「六度本舖」的牛軋糖也因此聲名大噪。
「六度本舖」可說是從市集起家，１２年來已成為牛軋糖專業生產工廠。研發能力強，是六度本舖引以為傲的優勢，例如之前珍珠奶茶牛軋糖外銷到日本，搭上珍珠奶茶的風潮反應熱烈。近期六度本舖的牛軋餅在韓國的反應相當好，脆的餅乾搭配軟Q不黏牙的內餡，讓韓國民眾愛不釋手，更曾經為某海鮮大盤商代工烏魚子牛軋糖，在其海鮮相關門市通路銷售，在過年期間短短一個月就賣了一萬多盒。
六度本舖的牛軋糖，品質較軟且不會黏牙，長輩都可以安心食用。李孟瑋使用台灣在地食材研發各種牛軋糖產品，積極參與農夫市集擺攤，把農產品加入牛軋糖製作，挑選自然食材創造各種顏色上的變化，讓視覺更加美觀。目前定位伴手禮市場，接下來將進軍辦公室團購市場，擴大通路，讓更多消費者都能吃到六度本舖牛軋糖的幸福滋味。