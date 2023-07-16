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世界冰淇淋日5大優惠！超商霜淇淋「買1送1」　哈根達斯第二件5折

▲世界冰淇淋日5大優惠！全家霜淇淋不限口味「買一送ㄧ」，7-11酷聖石mini冰淇淋買1球送1球、哈根達斯第二件5折，COLD STONE買一送一，星巴克星冰樂第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲世界冰淇淋日5大優惠！全家霜淇淋不限口味「買一送ㄧ」，7-11酷聖石mini冰淇淋買1球送1球、哈根達斯第二件5折，COLD STONE買一送一，星巴克星冰樂第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（16）日適逢美國發起、訂立7月第3個星期日為「世界冰淇淋日」，《NOWnews今日新聞》幫大家整理5大冰淇淋優惠，包括全家霜淇淋不限口味「買一送ㄧ」，7-11「酷聖石mini冰淇淋」買1球送1球、哈根達斯「第二件5折」，COLD STONE「買一送一」，星巴克星冰樂「第二杯半價」，大心新泰式麵食點主食免費送「mini芒果霜淇淋」，夏天抗高溫也能划算開吃。

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📌全家霜淇淋「買一送ㄧ」
全家便利商店即日起至7月16日，凡使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買一送一優惠，而且還口味不限；最新聯名千千的新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」，也能划算吃起來；門市即日起至7月25日，還有購買指定冰品任選2件8折、3件75折優惠。

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家便利商店使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋不限口味買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
📌7-11「酷聖石mini冰淇淋」買1球送1球　哈根達斯「第二件5折」
7-11即日起至7月16日，於7-11酷聖石複合門市點購「酷聖石mini系列冰淇淋」，享有「買1球送1球」優惠，冰淇淋脆餅或配料需額外加購。另外7月17日起至8月8日還推出冰品嘉年華，包含指定冰品第二件6折、酷聖石酷樂杯冰淇淋任選「買一送一」、哈根達斯「第二件5折」等4大優惠。

▲7-11酷聖石複合店夏至買1送1優惠，推薦獨家販售的「哈密瓜水果樂園」口味。（圖／業者提供）
▲7-11酷聖石複合店夏至買1送1優惠，推薦獨家販售的「哈密瓜水果樂園」口味。（圖／業者提供）
📌COLD STONE「買一送一」
COLD STONE酷聖石冰淇淋，即日起至7月16日，點購中杯冰淇淋可享「買一送一」優惠。提醒大家，點購中杯以上享同Size優惠；脆餅、桶裝除外；價低者為贈送品項。

▲7月7日「世界巧克力日」買巧克力冰淇淋第二杯50元。（圖／酷聖石提供）
▲COLD STONE酷聖石冰淇淋，中杯以上冰淇淋可享「買一送一」。（圖／酷聖石提供）
📌星巴克星冰樂「第二杯半價」
星巴克即日起至7月16日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克星冰樂「第二件半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克星冰樂「第二件半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌大心「mini芒果霜淇淋」點主食免費送
瓦城泰統集團旗下的大心新泰式麵食，迎接炎夏芒果季全新推出「大心mini芒果霜淇淋」迷你版尺寸，即日起至8月31日全台門市限定販售，單支售價49元；點用乙份主食，即免費贈送「mini芒果霜淇淋」乙支。

▲大心全新推出「mini芒果霜淇淋」，點主食就免費，單點也只要49元。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲大心全新推出「mini芒果霜淇淋」，點主食就免費，單點也只要49元。（圖／瓦城泰統集團提供）

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