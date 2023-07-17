小孩害怕看牙醫？ 醫授4方法克服恐懼與焦慮

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▲ 許多小孩聽到「看牙醫」，就會感到非常緊張、害怕。（示意圖／每日健康）
劉馥萱在臉書粉專《長輩好朋友 劉馥萱牙醫師 台中南區假牙推薦 根管治療專業》發文指出，家長可以幫助小孩「培養口腔衛生習慣」，從小教導他們刷牙的正確方式、使用牙線和漱口水的重要性，讓他們明白保持口腔健康的重要，並將這些習慣融入到他們的日常生活中。
劉馥萱表示，在看牙醫前，可以向小孩「提前解釋」即將發生的事，並使用小孩喜歡的語言和圖片來說明診療過程，而透過「角色扮演遊戲」，讓小孩在模擬的情境中扮演牙醫和患者的角色，同時鼓勵他們提出問題和表達他們的擔憂，可以幫助他們了解牙醫的工作和診療過程，藉此來降低他們對牙醫的恐懼。
此外，家長也可以「尋找友善的牙醫」，因為選擇合適的診所及醫師，可以提供小孩舒適和輕鬆的環境，尤其專業的兒童牙科醫師知道如何處理小孩的需求和焦慮，並使用適合兒童的技術和設備，讓小孩不會害怕看牙。
本文經中山醫學大學附屬醫院牙醫師劉馥萱臉書粉專《長輩好朋友 劉馥萱牙醫師 台中南區假牙推薦 根管治療專業》授權報導
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