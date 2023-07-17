夏季灑汗當心「心血管疾病」找上門！4高危人群做3件事保命

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中醫博士樓中亮在臉書粉專《樓中亮中醫博士》提到，人們之所以常說有心血管疾病的人要特別注意，是因為當天氣冷時，較低的溫度會使心血管收縮；但其實炎熱天氣溫升高時，人的血管擴張、血流量增加，加上流汗較多，身體的水分蒸發會使體內血液變得濃稠，也容易引發心血管疾病！
樓中亮進一步說明，當血液缺水變濃稠時很有可能會造成冠狀動脈堵塞，嚴重時甚至會導致心肌梗塞。所以提醒大家，一旦出現口渴、頭暈疲勞、尿量減少，甚至心律不整和其他心臟衰竭症狀時，就要當心汗水過多小心脫水。他指出，心血管疾病的常見人群包括患有高血壓、高血糖、高血脂、過重及肥胖問題的人。
危險人群這樣做
健康飲食，隨時補充水分
平時少吃含糖及油炸食物，如果要解渴也應以白開水來取代含糖飲料，採少量分次慢慢喝。
良好的運動習慣
培養有規律的運動習慣，建議每週累積至少150分鐘的運動，運動內容如快走、慢跑、騎自行車等，但建議避免在早上10點到下午2點的時候運動，清晨或傍晚的天氣涼爽，更適合進行。
定期追踪
可以定期體檢，且有三高的人應定期量血壓及血糖以便隨時觀察；另外，抽菸人士最好戒菸。
預防/緩解說明
日常保養
1. 用菊花5g，山楂12g，決明子15g，加水適量，煎煮30分鐘，去渣取汁，代茶飲。
2. 平時用黑木耳3朵加水打成汁當飲品喝。
症狀緩解
若有頭痛、暈眩、高血壓、眼睛酸澀等，用桑葉6g，菊花6g，石決明3g，加熱水代茶飲，有清肝明目、補肝陰的功效。
若有胸悶、胸痛的症狀，可先按壓內關穴至症狀緩解；同時務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風。（內關穴位置在前臂正中，在兩筋之間，腕橫紋往上約三指）。
本文經 中醫博士樓中亮 臉書粉專《樓中亮中醫博士》授權報導
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