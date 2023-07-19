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BMW M240i xDrive Track Edition 限量上市

▲ BMW M240i xDrive Track Edition 限量上市
▲ BMW M240i xDrive Track Edition 限量上市

2GameSome - 有車賞

全新BMW 2系列Coupé雙門跑車以俐落的跑格外型搭配靈活的後輪驅動設計，一上市即受消費者推崇，其中M240i xDrive車型更以令人血脈賁張的熱血操駕體驗掀起豪華雙門跑車風潮。即日起追求極致賽車跑魂的車迷朋友們將有更多選擇，BMW總代理導入全新M240i xDrive Track Edition升級M專屬強化套件升級，包含加大前輪剎車碟盤及經過嚴格測試的賽車級強化散熱系統，為M240i xDrive Track Edition提供更優異且穩定的性能表現。19吋M雙輻式893型輪圈極具速度感與獨特風格，配備黑色高光澤外觀套件，散發自信而堅定的吸引力。車身與車室空間同時升級的M Performance Parts碳纖維配備，完美彰顯M240i xDrive Track Edition專屬的熱血競技跑格。M Performance Parts Power Dome引擎蓋飾貼及車側車身飾貼，俐落線條令人目不轉睛。全新BMW M240i xDrive Track Edition建議售價317萬元，全台首批限量20台，今日起進駐BMW全台M展示中心，敬邀喜愛激情和運動基因車款的車迷朋友蒞臨鑑賞。

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BMW M240i xDrive以流暢車身線條及可樂瓶曲線打造出靈活熱血的迷人外型，三角形與斜線幾何設計塑造了新世代動感外觀。全新升級的BMW M240i xDrive Track Edition除了保有現代美學融合經典跑車風格，更在外觀、內裝上增添富有強悍性能氣息且獨樹一格的頂尖配備。主動式進氣調節水箱護罩採用全新水波紋直柵與鱗片狀開闔設計，換上M Performance Parts碳纖維水箱護罩與黑色高光澤外觀套件，甫現身即抓緊眾人目光；經典的M 雙肋型後視鏡同樣可見輕量而強化的M Performance Parts碳纖維外蓋，散發狂放不羈的傲人氣勢。

M240i xDrive引擎蓋中央隆起的造型源起於E46 M3車型，為BMW M車款最經典的設計之一，M240i xDrive Track Edition加上M Performance Parts Power Dome引擎蓋飾貼，更突顯其霸氣與視覺張力，搭配M Performance車身飾貼，讓俐落動感的車身造型更顯戰鬥奔放。M240i xDrive立體深色的側裙設計格外突顯輪弧曲線，M240i xDrive Track Edition標配19吋M雙輻式893M型輪圈含加寬性能胎，同時搭配M專屬強化套件，前輪加大煞車碟盤搭載賽車級強化散熱系統，使擁有374匹馬力的M240i xDrive在激烈操控時更穩定且更加提升性能極限。

除了與眾不同的熱血個性化外觀，全新M240i xDrive Track Edition的內裝格局同樣注入豐沛M基因語彙。開啟車門，碳纖維迎賓踏板搭配M Performance字樣迎賓踏板，沸騰血液中對性能的熱情及渴望。M Performance Parts碳纖維跑車座椅椅背以碳纖維及Alcantara麂皮打造，營造出腎上腺素飆漲的競技氛圍。

全新M240i xDrive Track Edition搭載BMW引以為傲的經典直列六缸引擎，這具3.0升M Performance TwinPower Turbo渦輪增壓直列六缸引擎不僅具備高精準燃油缸內直噴、Double- VANOS雙可變汽門正時系統和Valvetronic汽門揚程可變系統，動力輸出更達374匹最大馬力及500牛頓米最大扭力，伴隨熱情無比的排氣聲浪與傳輸效率絕佳的Steptronic運動化8速手自排變速箱，0-100 km/h加速更僅需4.3秒就能完成。此外，M240i xDrive Track Edition也搭載令人驚豔的Sprint衝刺功能，長按方向盤左側換檔撥片就能立即切換至Sport模式，同時變速箱也能進入目前轉速可容許的最低檔位，如同進入戰鬥狀態，提供駕駛隨傳隨到的充沛加速動力。

車型

建議售價

升級配備

M240i xDrive Track Edition

317萬

*19吋M雙輻式893型輪圈

*M專屬強化套件

*黑色高光澤外觀套件

*M Performance Parts Power Dome引擎蓋飾貼

*M Performance Parts車身飾貼

*M Performance Parts碳纖維水箱護罩

*M Performance Parts碳纖維後視鏡外蓋

*M Performance Parts碳纖維迎賓門檻

*M Performance Parts碳纖維/Alcantara麂皮跑車座椅椅背

(配備總價值$310,000)

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