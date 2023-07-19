▲ BMW M240i xDrive Track Edition 限量上市

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M240i xDrive引擎蓋中央隆起的造型源起於E46 M3車型，為BMW M車款最經典的設計之一，M240i xDrive Track Edition加上M Performance Parts Power Dome引擎蓋飾貼，更突顯其霸氣與視覺張力，搭配M Performance車身飾貼，讓俐落動感的車身造型更顯戰鬥奔放。M240i xDrive立體深色的側裙設計格外突顯輪弧曲線，M240i xDrive Track Edition標配19吋M雙輻式893M型輪圈含加寬性能胎，同時搭配M專屬強化套件，前輪加大煞車碟盤搭載賽車級強化散熱系統，使擁有374匹馬力的M240i xDrive在激烈操控時更穩定且更加提升性能極限。
除了與眾不同的熱血個性化外觀，全新M240i xDrive Track Edition的內裝格局同樣注入豐沛M基因語彙。開啟車門，碳纖維迎賓踏板搭配M Performance字樣迎賓踏板，沸騰血液中對性能的熱情及渴望。M Performance Parts碳纖維跑車座椅椅背以碳纖維及Alcantara麂皮打造，營造出腎上腺素飆漲的競技氛圍。
全新M240i xDrive Track Edition搭載BMW引以為傲的經典直列六缸引擎，這具3.0升M Performance TwinPower Turbo渦輪增壓直列六缸引擎不僅具備高精準燃油缸內直噴、Double- VANOS雙可變汽門正時系統和Valvetronic汽門揚程可變系統，動力輸出更達374匹最大馬力及500牛頓米最大扭力，伴隨熱情無比的排氣聲浪與傳輸效率絕佳的Steptronic運動化8速手自排變速箱，0-100 km/h加速更僅需4.3秒就能完成。此外，M240i xDrive Track Edition也搭載令人驚豔的Sprint衝刺功能，長按方向盤左側換檔撥片就能立即切換至Sport模式，同時變速箱也能進入目前轉速可容許的最低檔位，如同進入戰鬥狀態，提供駕駛隨傳隨到的充沛加速動力。
|車型
|建議售價
|升級配備
|M240i xDrive Track Edition
|317萬
|*19吋M雙輻式893型輪圈
*M專屬強化套件
*黑色高光澤外觀套件
*M Performance Parts Power Dome引擎蓋飾貼
*M Performance Parts車身飾貼
*M Performance Parts碳纖維水箱護罩
*M Performance Parts碳纖維後視鏡外蓋
*M Performance Parts碳纖維迎賓門檻
*M Performance Parts碳纖維/Alcantara麂皮跑車座椅椅背
(配備總價值$310,000)