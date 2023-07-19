▲ Ford Ranger 征戰全球賽事屢傳捷報，2024 年劍指達卡拉力賽！

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甫於2023年6月在台上市的全新世代Ford Ranger，則以「Built Ford Tough」的精神實踐，為台灣消費者帶來最全方位的皮卡陣容，及最貼近世界級越野賽事的性能皮卡Ford Ranger Raptor。最廣為人知的知名越野耐力賽事Baja 1000催生了名聞遐邇的性能巨獸Ford F-150 Raptor，隨後依循相同開發指南及產品訴求應運而生的Ford Ranger Raptor，不僅完美延續F-150 Raptor於Baja 1000賽式的勝利榮光，更一路席捲全球各大賽事，並於澳洲舉辦的「Finke Desert Race－芬克沙漠大賽」，以2分51分18秒的成績順利完賽，強勢拿下量產4WD組別冠軍。
在此前提之下，Ford更宣布將以Ford Ranger及Ranger Raptor專屬賽道版車型，首度挑戰全球越野賽事的顛峰：達卡拉力賽，透過更高層級與嚴酷的賽事條件，進一步驗證品牌的造車實力。Ford Performance團隊將與WRC賽事長年合作夥伴M-Sport以及NWM（Neil Woolridge Motorsports）展開全新測試及開發計畫，以Ford Ranger作為基礎，打造出符合Rally Raid T1+組別賽事標準的全新車款Ranger T1+。不僅承襲Ford Ranger既有優異越野實力基礎，並透過全新調校的懸吊系統／底盤架構，以及性能更為強悍的3.5L EcoBoost®引擎，因應賽事過程當中所可能遭逢的嚴峻地形考驗。目前Ranger T1+仍持續進行相關的開發測試，未來也將參加西班牙、摩洛哥等地的拉力賽，透過以戰養戰的方式汲取經驗和調整，做好十足準備參加2024年1月5日至19日於沙烏地阿拉伯舉辦的達卡拉力賽。未來，Ford Performance也將會再推出性能更為強悍的賽事專用車款Ranger Raptor T1+，並預計於2025年投入達卡拉力賽。Ford Performance Motorsport全球總監Mark Rushbrook表示，「Ford Ranger首次參加達卡拉力賽將是一次學習和冒險，這將有助於Ford了解未來如何競爭，但與所有比賽一樣，我們不僅僅是為了獲勝而參賽，而是為了幫助Ford車主打造更好的產品。這也意味著Ford將持續借鏡賽事經驗，持續精進各項軟硬體技術，並將各項成果回饋至Ford Ranger車系。」
在堅強賽事背景的加持下，新世代Ford Ranger持續增加在全球市場和車迷心中的影響力。自今年六月在台灣市場導入全新世代車型以來，The All-New Ford Ranger以兩用皮卡XLT、運動皮卡Wildtrak、性能皮卡Raptor多元陣容，持續拓展台灣皮卡車型的廣度，並滿足消費者各式用車需求。同時，在成熟的柴油／汽油引擎動力編成、優異的越野硬悍實力、同級最佳的智慧化科技座艙、以及率同級之先，配置符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2駕駛輔助科技定義的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統等產品優勢帶動下，勢必將以多元且超乎同級的身手，持續搶佔台灣市場版圖。