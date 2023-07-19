▲ Audi 於 House of Progress Taipei 舉辦未來永續論壇

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AUDI AG自2020年啟動Mission：ZERO 環境計畫，舉電動車生產為例，減碳從供應鏈做起，打造碳中和生產中心，目前Audi布魯塞爾以及位於匈牙利Audi Győr工廠已達到碳中和目標，同時也逐步在各地廠房中使用綠電能源、水資源循環再利用，以結合智慧管理與資源有效運用方式進行車輛生產。現於Audi House of Progress Taipei 品牌概念店現場展示的Audi Q8 e-tron 即是在碳中和製程的工廠所打造而成。台灣能源供應界也正實踐著相似永續理念，微電能源董事長王愍迪分享 : 「再生能源的多樣與發電特性，使得能源的發輸配售管理上除了能源技術之外，更需要數據應用串連給予服務，微電能源從太陽能出發，提供獨創『電流、金流、資訊流』三合一能源管理應用平台，即時蒐集、分析數據，目前系統應用在全台200多個案場，從供電、儲能到售電，除了讓政府和企業更易於取得綠電，也致力將電力收入與企業ESG結合回饋社會，讓再生能源有效地被運用，創造最大的永續影響力。」
為提供消費大眾能於國內駕駛到多元的純電車款，本月四環品牌推出全新純電Audi Q8 e-tron 車系 ，可於車款看到許多永續的身影，如電池本身使用綠能生產而成、電池回收設有標準檢測流程，給予電池二次運用的機會等；此外，Audi e-tron GT鋁圈採用減碳方式製成，針對車室也提供友善環境的「新未來零皮革套件」，運用人造皮革與Dinamica 超細纖維材質妝點車室設計，且可額外搭配由PET 保特瓶、超細纖維與再生尼龍纖維等材質再造而成的環保不織布座椅，透過材料循環再利用，將二次原料重新加工再生，透過Alumium Closed Loop 鋁循環、Glass-recycling pilot project等方式，藉由各階段流程相輔運用，進而達到永續循環。
除了產品製程與能源供應的永續意識，充電服務更是推廣電動車發展的重要元素。台灣奧迪自2020年引進純電車系以來，持續與充電商夥伴Noodoe合作，從智慧家用充電一站式服務、串連環島充電網，打造便捷Audi 純電生活圈。在快速充電服務面向，Audi是在台灣首家且唯一開放所有Audi 極速充電站給同規格CCS1電動車車主共享充電資源的汽車品牌，並與充電夥伴Noodoe & EVOASIS提供「充電漫遊」跨平台共享服務，一個APP 即可暢行三方充電站進行充電，提升充電便利性。台灣奧迪銷售處長孫敏郎提到：「從全球品牌發展策略到國內市場電動車推廣，Audi以共好精神出發，持續優化產品、充電網絡、數位應用各面向的服務體驗，也能榮幸能與擁有同樣永續願景的產業夥伴合作，為創造電動車友善環境的目標努力」。Noodoe董事長王景弘表示 : 「Noodoe 一直以來都非常專注於使用者體驗，不論是在家充電、在都市充電，或是整個環島充電網的充電體驗，都需要透過智慧的能源管理來達到最好的充電流程與效率。Noodoe針對各種目的地場域也提供便利的Noodoe EV OS 智慧雲端充電管理平台，實現能源的平衡調配、負載管理和需求響應，將電動車納入整體交通和能源系統的規劃中，透過精確的能源監控和調整，提高能源使用效率，降低對傳統能源的依賴，進而推動可持續的未來移動和能源發展。」
台灣奧迪將持續帶來更多永續發展的相關消息，歡迎有興趣的朋友於7月30日前蒞臨Audi House of Progress Taipei 品牌概念店，一探未來永續移動的面貌。
【Audi House of Progress Taipei 品牌概念店參觀資訊】
- 展覽期間：即日起至2023 年 7月 30 日
- 參觀時間：平日下午 12:00-16:30 ；假日 早上10:00-16:30 (詳細場次資訊請見官方網站)
- 展覽地點：克緹國際大樓 戶外廣場 ( 台北市信義區松仁路 105 號 )