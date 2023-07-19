Volkswagen 太古大里服務中心 快捷保修站開幕
Volkswagen 致力於引進德國頂尖造車工藝，深耕在地，滿足日益增長的車主需求。為提昇台中、南投整體量能，台灣福斯汽車成立 Volkswagen 太古大里服務中心，其具備快捷保修功能，予以便捷快速服務，可擁與德國零時差的品牌體驗。全新服務中心鄰近市區74號環線快速道路，依照德國原廠標準規範設立，透過專業技師團隊給予客戶車輛保養、保固及出險鈑烤等項目，車主可根據車款和使用情況，選擇固定檢查或彈性保養，更可在煥然一新的客休區享用精緻餐點與飲品，不論是長途旅行或短途出遊，皆無後顧之憂，敬邀車主預約回廠，感受賓至如歸的德藝款待。
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台灣福斯汽車積極經營通路發展，陸續拓展全台服務據點，提升與日俱增的中部車主移動體驗，隨著台中、南投經濟飛快發展與都市規畫，特別打造全新 Volkswagen 太古大里服務中心，連結台中市中心，擴大範圍至南投、大里、霧峰等，並且擁有快捷保修服務，予中部地區車主便捷的車輛保養維護，期望透過完善網路之建構，和不斷優化的銷售與服務體系，開創品牌新高度。
Volkswagen 太古大里服務中心符合德國原廠標準，配有多個保修工作車位，予車主車輛養護、出險板烤等項目，而進入室內，服務中心採用活潑鮮豔的設計語彙，創造明亮的空間，同時導入數位化車主旅程，以平板電腦輔助所有與愛車相關的大小事。此外，車主可至專屬 Volkswagen Cafe，愜意舒適地享用餐點飲品以及選購精品，度過愛車保養時光。台灣福斯汽車期盼提供優良售後品質，未來也將持續精進保修服務，帶給車主最有活力的品牌體驗。
Volkswagen 太古大里服務中心
- 地址：412台中市大里區國光路一段119號
- 服務中心專線：04-2406-1557
- 服務中心營運時間：周一至周五（8:30 至19:00）、周六（8:30 至17:30）