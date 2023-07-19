預接單售價108萬元起Honda All-New CR-V展開預售，8月初上市！

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Honda Taiwan本日舉行媒體預賞會，與坪林青年茶業發展協會，推出無酒精特色茶飲「茶慶酒」贈與媒體朋友，「茶慶酒」是由青年回鄉帶進新思維、新的生活態度與不斷的研發創新打造的在地特色商品，且幫助地方共榮創生，這樣的職人精神符合Honda勇於突破重圍、實現夢想的初衷，如同全新世代的all-new CR-V，以超越標竿再進化之姿實現嶄新的移動喜悅。
嶄新外觀設計塑造開闊駕馭視野，盡顯CR-V動感大器魅力
以放大車格演繹動感大器姿態的all-new CR-V，具有長4,690mm、寬1,865mm的車身尺寸，車頭搭配大型水箱護罩及銳利的LED 頭燈、車側以方正俐落線條設計，打造高效空氣力學性能、車尾有雙色後擾流尾翼及高識別度的LED尾燈，盡顯CR-V充分表達自信駕馭與磅礡大器視覺氛圍，另外透過A柱後移及車側後視鏡位置調整至車門上，讓駕駛視野更加開闊並提升安全性。
最高等級Prestige車型更搭載「全景式電動天窗」、「髮絲紋鋁合金車頂行李架」、「雙出排氣尾管」及「Sport仕樣水箱護罩及保桿飾板」，完美詮釋CR-V力與美兼具的優雅魅力。
以極致感動打造有感進化座艙，搭載BOSE高級音響系統，尊享頂級駕馭生活
All-new CR-V開發團隊以帶給駕乘者極致感動為訴求，打造前所未有的內裝鋪陳與全面有感的舒適體驗，Prestige車型從方向盤、排檔桿以真皮包覆、座椅採豪華皮質包覆，搭配「駕駛座8向電動座椅調整附記憶功能」，「副駕駛座4向電動座椅調整」，並以溫潤的木紋質地，均勻分布於儀表板中央及車門飾板，讓觸覺與視覺體驗昇華至嶄新高度，all-new CR-V依等級不同另搭載「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」、「9吋音響主機」、「NAVI衛星導航」、「無線Apple CarPlay」、「Android Auto」，「15W無線充電座」等便利科技配備，all-new CR-V更別出心裁的是搭載「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」，在喧鬧的生活中，亦能享有和諧純粹的天籟之音。全新世代CR-V以層層堆疊手法，演繹有感進化的質感座艙，讓駕駛人尊享屬於自我的美好燦爛時光。
秉持「MM思想」跨級距車室空間理念，塑造充裕的後座腿部空間與大容量行李廂
作為跨級距百變空間的領航者，除延續Honda引以為傲的MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，全新世代CR-V將軸距放大至2,700mm，創造較前代更加寬敞並超越同級的車室空間外，更以日常需求為考量，打造以人為本的舒適與實用兼具體驗，後座享有充裕的腿部伸展空間，座椅椅背更擁有16段並較前代增加10.5度調整角度，讓每位乘客均能享有屬於自己的乘座姿態。另搭配可前後移動190mm的滑軌設置，讓行李廂空間更加放大，可放置4個25吋旅行箱或4個高爾夫球袋等物品，此外，後廂門檻以適宜的高度設計，讓所有人能輕鬆提放貨物，全新世代CR-V以獨具匠心的巧思，完美體現以人為本的細膩設計與實用均衡之美。
全新Honda CONNECT首次由CR-V導入！成就先進智慧聯網移動生活
為追求更高效的駕馭生活，Honda在數位時代的洪流中與時俱進，不斷研發創新，推出Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，透過網路與雲端系統整合，設置「安全&安心、便利&舒適、溝通&連結」3大領域共13項功能。
在安全&安心方面，當車輛檢測到因事故發生碰撞且SRS輔助氣囊引爆，「自動碰撞偵測」功能會自動通報Honda Taiwan全方位顧客服務中心，並主動與車主聯絡提供必要協助；「地理圍籬」與「超速警告」則是當車輛進出指定區域與超速行駛時通知駕駛人，當車輛交由家人使用或洗車美容、維修保養、代客停車服務時，能及時掌握車輛使用狀態與安全；「防盜保全系統」則在車輛遭到破壞時主動通知駕駛人，搭配「遠端診斷協助」確認車況，並在車況異常甚至故障警示燈亮起時，主動提醒駕駛人並協助處理，並能聯絡Honda Taiwan尋求協助。
進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎與優化版CVT無段變速箱，實現強悍動能與燃油效率
全新世代CR-V以超越標竿再進化的駕馭樂趣為訴求，帶給駕駛人進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎，搭配VTEC排氣技術及高效率、高響應的渦輪增壓器，繳出193PS大馬力與24.8kg-m大扭力強勁輸出，搭配Shutter Grille主動式進氣控制系統及節能輔助裝置，實現高水準的15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)燃油效率，達成高效性能與環保兼具的訴求。另搭載優化版CVT無段變速箱，透過更優化的扭力控制與降低CVT鋼帶噪音提升靜肅性，並將最大扭力24.8kg-m提前至轉速1,800~5,000 rpm即可湧現，實現更敏捷的加速性，展現全新世代CR-V無論是日常都會行駛或上山下海，均能讓駕駛人深刻感受其優異性能，增添移動生活質感與樂趣。
大幅進化的懸吊系統及避震器，實現平穩舒適駕馭體驗；隔音工程強化，靜享純粹愜意質感生活
All-new CR-V採用ACE鋼骨結構車體，透過大幅進化的懸吊系統、底盤剛性及抗扭曲表現，配置大尺吋18吋輪胎，締造精準操控與清晰路感回饋。另搭載ARD振幅反應避震器，全面降低車身晃動與路面振動，成就極致平穩舒適的乘坐體驗。此外也透過優化的防火牆與引擎支架的強化、消音器結構的改變、輪拱及車底板隔音材質的增加、車側風流的改善，以及搭載前檔隔音玻璃及更進化的ANC主動式噪音抑制系統，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。
搭載全新進化 Honda Sensing 與10具SRS輔助氣囊，構築全方位安全堡壘
以全面五星等級設定的高規格安全標準為初衷，all-new CR-V致力打造全方位安全守護機制，搭載全新進化 Honda Sensing 智慧安全主動防護系統，將毫米波雷達視野角度提升至120度，前攝影鏡頭視野角度提升至90度，大幅改善前方人與車的偵測能力; BSI盲點偵測雷達可提前偵測到車側後方車輛，讓視線死角無所遁形，在倒車時更有CTM倒車預警顯示提供輔助，實現從容自信駕馭。
除了有全速域的「ACC主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車功能」，提升下坡時定速性能並改善對於前方煞停車輛的偵測能力外，「CMBS碰撞緩解煞車系統(附FCW前方碰撞警示)」全面提升對自行車與摩托車的偵測功能，更擴大轉彎時對於對向來車的偵測範圍，「LKAS車道維持輔助系統」則能對應側風干擾並提升車道置中性能，以及提升彎道行駛時的順暢性，「RDM道路偏移抑制系統」及「LDW車道偏移警示系統」則擴大偵測範圍到路肩和路緣，以多重安全防護體系，實現輕鬆駕馭。All-new CR-V依等級不同另有搭載「MVCS環景影像輔助系統」、「PSS停車偵測雷達」、「高畫素倒車攝影機 (附視角切換)」、「智慧清潔前檔雨刷」，構築全方位安全堡壘與駕駛便利性。不過「LKAS車道維持輔助系統」部分，在Honda原廠開發人員考量台灣用路環境後，僅可於車速72km/h以上才能啟動，無法支援低速車輛置中功能，稍嫌可惜。
在被動安全部份，全車系配備高規格「10具SRS輔助氣囊」、「全車五席3點式ELR安全帶」、「SBR全員安全帶未繫提醒系統」、「ISOFIX / i-Size兒童安全座椅固定裝置」等安全配備，保障每次旅程的最高安全性。
Honda Taiwan正式宣布全新世代all-new CR-V，各車型預接單售價為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元，並預計於8月初正式發表上市；中型SUV可說是市場中最競爭的級距之一，也CR-V可說是Hondat的銷售主幹，日前因TNCAP公布前一代CR-V之碰撞測試結果，僅獲三顆星評價，引發討論，也讓不少人想知道新一代CR-V安全性表現如何，但是若依照TNCAP的選車規則，仍是以年度銷售排行名次為依歸，所以想要知道all-new CR-V的TNCAP撞擊評價結果，得先讓他進入年度銷售前八名後，才有機會受測，但依照過去歷代CR-V上市初期的銷售能力，達到銷售年度銷售前八名應該不成問題，甚至可在今年度僅剩的短短不到半年的時間內即可達標。