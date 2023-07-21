韓勝宇被台灣妹求婚！泰國娘娘高舉手幅飄走：我是來追星的
韓團VICTON出身、前X1的隊長韓勝宇，今（21）日晚間7點半在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，他準備10首歌獻給台灣歌迷之外，也跟歌迷閒話家常，粉絲要求他唱《MARRY ME》，甚至向偶像求婚，但韓勝宇以「結婚要花很多錢」為由拒絕。今晚除了歌迷，網紅泰國娘娘也拿著應援手幅入場，他開心高喊：「我是來追星的！」問及還有喜歡誰？娘娘搞笑表示：「我喜歡的很多！」
記者陳雅蘭/新北報導
韓勝宇今的活動未安排主持人，他開場帶來《Dive Into》、《Flutter》等歌後，更串場當起主持人，除了一一介紹自身作品之外，還跟大家聊到去無人島時，只能帶一樣東西的話，他決定只帶手機，粉絲提醒無人島沒有Wi-Fi，韓勝宇卻正經表示：「沒關係我（網路）是吃到飽的。」
台下歌迷也許願韓勝宇表演《MARRY ME》，他說演唱自己的歌時都會忘詞，所以記不得別人的作品，此時就有粉絲向他求婚「要跟我結婚嗎？」韓勝宇說結婚很花錢，台下高喊「沒關係」，結果韓勝宇回覆：「我有關係！」
演出中場，韓勝宇表演完《Runnin' High》後透露，在表演該曲時監聽耳機掉落，但韓勝宇全程飆高音演唱零走音，他沒因臨時狀況露出慌張神情，台下歌迷皆未察覺，臨危不亂的穩定台風令人敬佩。