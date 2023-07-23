「2023 Volkswagen 品牌嘉年華」限時祭出報名回饋價 NT$ 999
「福斯人禮遇計畫」自啟動以來，會員人數勇破10萬會員里程碑，為感謝車主會員長期支持，台灣福斯汽車將於8月5日（六）假和平島地質公園舉辦「2023 Volkswagen 品牌嘉年華」，以Love Brand品牌精神灌注活動核心，培養環境保護意識，宣揚永續經營的理念。活動藉由地景導覽、認識生態，帶領車主漫步海岸，徜徉於島上夏日微風，同時安排粉紅豬小妹、MOMO家族見面會，以及小男孩樂團現場開唱，再搭配特色美食攤位，打造夏日永續派對。此外，台灣福斯汽車敬邀車主收集保存妥善的玩具，屆時將以「福斯玩具 讓愛延續」之名捐贈二手玩具，減少環境污染之餘，讓舊玩具創造更多價值。而活動報名進入倒數計時，不限卡別會員於報名網站輸入【LoveVW】，將以限時回饋價NT$ 999／組，擁抱舒服自在的音樂饗宴，與大自然共生共榮。
2GameSome - 有車賞
「2023 Volkswagen 品牌嘉年華」將於8月5日（六）和平島地質公園（基隆市中正區平一路360號）舉行，活動分為四大主題，「沙灘音樂會」將透過超人氣卡通巨星粉紅豬小妹魅力現身、MOMO家族哥哥姊姊帶動跳，炒熱全場氣氛，而小男孩樂團親臨登島，以豐沛的情感唱出生命的力量。「福斯夏令營」包含和平島生態地景導覽、福斯守護海洋手作、福斯愛製皂、藍海水池、親親水池等，藉手作活動深度了解人文歷史及地景變遷。而「親子體驗區」之小小技師，可穿著特製工作服學習車輛新知，同時參加無毒親子彩繪，和福斯友善寵物講座「講座專屬狗兒課程」。「愛上福斯人」，則將展出各式品牌精品，打造Volkswagen生活風格。不僅如此，藉「福斯玩具 讓愛延續」捐贈二手玩具計畫，歡迎車主捐出家中舊玩具，創造資源共享，讓快樂延續。
台灣福斯汽車持續以實體活動與專屬服務，提供車主充滿活力和無縫隙的品牌體驗，活動報名邁入最終倒數階段，凡「福斯人禮遇計畫」會員，不限卡別於活動網站輸入【LoveVW】，即可享限時回饋價NT$ 999／組（原價NT$ 1,799／組），擁有專屬系列活動，凡報名之車主皆可獲得Volkswagen 嚴選友善環保組，內含實踐永續隨行袋乙個、和平島聯名天然純棉毛巾兩條和安心消暑頸掛風扇乙台 （禮品內容以實物為準），活動詳情與報名辦法，請上活動網頁連結。