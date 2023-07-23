▲ 光陽重機上半年轉強奪冠 柯俊斌執行長重機展宣佈「油電大出招」

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疫情過後，2023國際重型機車展覽會再現狂潮， KYMCO同時風光達成2023年上半年台灣大型速克達市場的銷售冠軍，強勢展出AK Premium、DTX CT、CV3、GDINK CT TCS與DTX 360，紅牌旗艦重機AK Premium穩居台灣紅牌重型機車的銷售霸主，柯俊斌執行長描述透過AK Premium與三輪CV3大型重機在歐洲市場屢創輝煌戰績，藉由雙車型帶頭領軍，讓KYMCO風光登上2023年歐洲進口大型速克達銷量冠軍寶座。以最得我心作為品牌價值的KYMCO，持續聆聽全球市場聲音，針對在歐洲一登場便狂銷2,558台的Xciting VS 400也在展會首次驚艷亮相，同時柯俊斌執行長宣布：「Xciting VS 400台灣市場銷售正式啟動，我相信以Xciting VS 400優異的性能與傑出的機能表現，將為KYMCO於台灣大型速克達市場表現再添猛將。」
KYMCO在國際市場締造輝煌戰績，成績有目共睹，與日本川崎重工多年密切合作關係下，KYMCO成為全球KAWASAKI旗下締造最佳市占率的總代理商。為慶祝此優異成績，KAWASAKI營業本部PD部長髙倉 暁親自出席本屆展會，並於致詞中表示：「因為在台灣有光陽工業這麼優良的合作伙伴一起在產品銷售和售後服務的領域共同努力，所以愛用川崎產品的台灣消費者數量年年增加。今後川崎重工也會持續和光陽工業一起在產品供應、售後服務，市場品牌推廣等方面共同合作，將優秀的機種導入台灣市場，盡最大努力滿足台灣消費者們的需求。」KAWASAKI展出主秀H2 SX SE以外，更有Ninja 400、Ninja 650、Z650、W800 Cafe、W800 MEGURO、Z H2與ZX 10R同步展出，盛大的展出車輛數，絕對堪稱本屆展覽最值得一看的進口重機品牌專區。
盛大的重型機車展出陣容以外，KYMCO也為車迷準備了兩款擁有大型重機靈魂的白牌重型機車車款，分別是擁有同級最強性能表現的KRV MOTO/NERO，與運動速克達代表RacingMAN兩車型，更是喜歡白牌速克達車款車迷朋友不可錯過搶手白牌熱門車款的參觀焦點。
身為台灣近來電動機車銷售成長王，光陽機車電動車品牌Ionex也將應民眾的熱切期盼同步展出，展出車型包含熱銷的i-One Air、i-One Fly、S7R、S6Rex以外，兩大頂級機車品牌所攜手共造的MV Agusta Ampelio也將同步現身。從輕巧靈活擁有最佳黃金比例的綠牌電動機車，到兼具充滿浪漫義式風情與Ionex能源平台的MV Agusta Ampelio全員展出，展現Ionex如何以多元的機種滿足消費者的各式用車需求外，充沛的展出能量更如同Ionex 3.0能源網絡迄今超過2,620座換電站佈局的企圖心。
【KYMCO油電暢銷車款 優惠重點整理】
- KYMCO紅黃牌重車於車展起至7月底止領牌即贈GIVI 43公升後箱
- Xciting VS 400建議售價208,000元(不含牌險)
- Xciting VS 400新車上市優惠：購車即贈GIVI 43公升後箱、贈10,000元購車金、憑Xciting行照購車再加碼10,000元購車金、KAWASAKI全機種車展期間購車即贈8,800元家樂福禮券
- 只要在重機展期間現場購車KRV MOTO、KRV NERO或RacingMAN，即贈10,000mAh萬用充自帶線行動電源
【i-One Air都會版(49,800元)/Keyless版(55,800元)】
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