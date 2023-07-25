台版《絕世網紅》！亞歷媽被爆霸凌扯閨密　「網紅大亂鬥」懶人包

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還原整個「網紅媽媽大亂鬥」時間軸，最初是「K&C凱勒與夏綠妹」的網紅凱勒媽，20日凌晨突然發文公開對話截圖，表示自己和另一名親子網紅「亞歷媽」王君萍明明沒交集，卻長期遭受到對方的言語攻擊，截圖中可見亞歷媽針對凱勒媽出言酸「沒有人這樣拍，尿布這樣拍很智障」。
亞歷媽隨即承認留言道歉，「我當初自以為是的義氣、想力挺朋友，即使是私下談論，也不應該用不當的言論攻擊批評，讓妳感到不舒服的一切，再次跟妳深深表達我的歉意，對不起。」 隨後發文表示她過去有段身心靈極度黑暗的時期，當時她為了挺朋友，在未經查證下就對不熟悉的人出言批判，承認錯誤。
網紅「彈力小龍包」轉發新聞表示「看到新聞，想到我也才曾被這位不認識的網紅王姓媽媽攻擊過，當年知道事情是非常的傷心」，另一名網紅「伊萊媽」也留言回應「我懂妳，攻擊我們的也是同一個人，真不明白彼此不認識，為什麼無緣無故就遭受這樣的對待跟攻擊，還好我們當時有彼此可以安慰對方」，亞歷媽再度被指控，不只攻擊1位網紅媽媽。
對於接連被同行爆料負面形象，亞歷媽再發長文解釋，同時也扯出另一位閨密H女。亞歷媽表示和H女熟識後，發現H女會透露哪些人在背後講她壞話。基於朋友的立場，亞歷媽毫無疑問的全部相信，並且開始討論更多別人的是非。亞歷媽為了討好H女，個性逐漸走偏，「不知不覺中我也成了那種到處找碴跟她分享的人。」
得知被亞歷媽點名，H女在個人IG上連發40篇限時動態反擊，稱「逼我說出真相，妳等著，我發誓，妳是真的不要妳的網紅事業了」、「教我怎麼創假帳號，你忘了嗎。」同時H女再爆料，亞歷媽謊稱麥坤死亡事件後，其實還買過一隻「麥坤2號-brwon」，更表示這支2號狗狗未曾被亞歷媽曝光過，還被忘在家門口，並表示「我要一個一個找出事實真相，發現誰才是謊言的使者。」
亞歷媽爭議告一段落，網紅「Nana媽咪 x Q踢派」Nana媽又新闢戰場，點名其他5位網紅，表示自己曾被「核彈級網路霸凌」過，好幾次還有輕生念頭。而被Nana媽點名的其中一位網紅「QQmei」發文解釋這些對話來自，5名住在倫敦的台灣媽媽LINE群組，「我從來沒有想過這些私下的對話，竟然最終成為傷害人的武器，被傳到被我們討論的Na媽眼裡，對她造成身心理上的傷害，我感到非常遺憾。 我們的這些私下的對話從來不是想要傷害或霸凌任何人，在我以為就是女生朋友之間的碎嘴這樣。」
除了亞歷媽爭議事件外，閨密H女似乎怒氣未消，加上其他網紅媽媽也藉機出面爆料，整場大亂鬥看似還沒結束，相關網紅仍持續發文，一個個面臨人設翻車窘境，引起外界關注。
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