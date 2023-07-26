廁所內有大飲水機！馬桶在對角 「請用溫開水」笑噴：水資源循環
台灣人房子愈住愈小，原本應裝在廚房、茶水間的大型飲水機，竟然出現在廁所裡，緊鄰洗手台很正常，但斜對角就是馬桶。特殊畫面在網路引發討論，眾人笑噴驚呼：「水資源循環」，但有眼尖網友推測，可能是母嬰室廁所，放能語音提醒「請用溫開水」、「開水滾燙」的飲水機是方便媽媽泡奶用。
記者徐銘穗/綜合報導
臉書「奇葩裝潢分享中心」分享一張網友投稿的照片，一間廁所裡除了常見的馬桶、洗手台等設備外，在洗手台旁竟然擺放了一台飲水機，粉絲團還打趣地說「共用管線」，超違和的搭配也讓網友們看了相當訝異。不少人笑噴直呼是「體內外水資源循環」，但有人覺得不太衛生，也有人猜測是母嬰室廁所。
事實上，台灣的自來水最好要過濾後煮沸再喝，但不少國家如美國、日本，自來水打開水龍頭就能喝，因其自來水管線有區別，廁所用水甚至還分洗漱用水和沖馬桶用水。
不過，2021年日本大阪大學醫學部附設醫院在進行大樓內部整修時，才意外發現醫院內的飲用水管線接錯，導致大樓內醫護人員及民眾喝到「作為廁所用水的井水」，且情況長達28年。幸好相關報導都說，水質不會對民眾健康造成影響。
回到台灣，把大飲水機裝在廁所裡是因空間狹小嗎？據全國移轉面積與棟數資料統計，隨著房價上揚，國人購屋面積的確是愈來愈小，今年前4月平均買賣移轉面積為30.6坪，較7年前2016年全年平均，少了3.1坪，其中包括台北市平均移轉面積剩下22.3坪，小宅化趨勢明顯。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。