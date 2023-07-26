號誌分流卻塞到爆！楊梅交流道車流量過大 通行秒數減半惹民怨
桃園市交通局和交通部公路總局決議，在國道1號楊梅交流道和台1線中山北路往埔心方向，協助增設號誌以解決車流量過大情事，不料才剛調整完，就有不少民眾反應該處嚴重回堵，尤其上下班尖峰車流期間，更是直接塞在國道上，桃園市議員李家興、鄭淑方也接獲大量民眾陳情，對此，桃市交通局也緊急再次調整為尖峰合併時相、離峰則分開，後續將持續觀察。
記者林莞茜／綜合報導
為了改善國1楊梅交流道和台1線汽車和機車車流問題，桃園市交通局在本（7）月24日，將交流道專用號誌及台1線號誌分流，綠燈通行秒數也減緩，讓準備要下交流道的汽車嚴重回堵逾2公里，引發民怨。
對此，桃市交通局交通工程科表示，因該處車流交織複雜，易發生危險，日前便邀集公路總局、警察局及公所共同會勘研議，決定將台1線與裕成路口的交通號誌做修正，並從原本合併時相共80秒號誌，全時段改為不同步各40秒。
不過，如此一改，反讓要下交流道的車潮難以舒緩，更是嚴重回堵到國道上逾2公里，桃園市議員李家興、鄭淑方更是接獲大量民眾塵器、抱怨，因此交通局也立刻在昨（25）日晚間緊急調整，為上午尖峰6時30分至9時及下午4時30分至7時號誌同步，離峰時間容維持不同步，後續還會持續觀察實際車流運作狀況。