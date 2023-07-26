《不可能的任務7》韓裔女殺手是誰？龐克萊門捷夫如願合作阿湯哥
《不可能的任務：致命清算 第一章》法籍韓裔女星龐克萊門捷夫在片中飾演大反派蓋布瑞冷酷無情、殺人毫不手軟和神祕的共犯派瑞絲，「龐真的是一股勢力不可擋和氣場強大的優秀演員，她也是一名非常敬業的運動員、演員、藝術家和擅於即興演出的喜劇演員，而且她在這部電影中完全是親自上陣，演出所有的特技動作戲份」，導演克里斯多夫麥奎瑞說：「她飾演的角色絕不多說廢話，在片中的台詞非常少，只有在故事需要的時候才會打開金口。她也不會閃躲任何事物，總是能夠以高強的打鬥能力對上這個電影系列最強悍的角色。當觀眾看到她在這部電影中呈現的這個面向一定會又驚又喜，因為她的表演絕對會出乎大家的意料。」
記者楊穎軒／綜合報導
龐克萊門捷夫一直以來都希望能夠演出一部《不可能的任務》系列電影，「成為這個電影系列的一份子是我的夢想」，她說：「我在被選中參與這部電影的演出之前，就已經開始學習武術和接受嚴格的訓練。當我要在行事曆上面記下我接受訓練的日期，我並不是寫 『特技動作訓練』或是『武術課程』，有時候我會寫下 『不可能的任務』，我是因為好玩才會那麼寫，但是那也代表我很想要參與那種類型電影的演出。」阿湯哥對於拍電影的敬業態度給了她很多啟發，她多年來都不斷地在鍛鍊自己的身體，全都是為了準備演出這樣的電影和飾演這樣的角色，希望有一天能夠在大銀幕上展現出來，「阿湯哥當然對我的啟發最大」，她說：「大家總是跟我說『妳想要像阿湯哥那樣親自上陣演出自己的特技動作嗎？』我都會說『對啊！當然囉，因為他超棒的！』他一直以來都不斷地在挑戰自我，他無窮的動力、表演的強度和對電影的願景真的是無人能及。」
《不可能的任務：致命清算 第一章》導演、編劇、製片是克里斯多夫麥奎瑞（曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》和2018年《不可能的任務：全面瓦解》），主要演員包括湯姆克魯斯（飾演 伊森韓特）、蕾貝卡弗格森（飾演 伊爾莎）、文雷姆斯（飾演 路德）、賽門佩吉（飾演 班吉）、凡妮莎柯比（飾演 白寡婦）、海莉艾特沃（飾演 葛莉絲）、龐克萊門捷夫（飾演 派瑞絲）、伊塞莫瑞（飾演 蓋布瑞）、格雷格塔扎戴維斯（飾演 中情局小組成員 戴格斯）、瑪麗亞拉嘉里加（飾演 瑪麗）、凱瑞艾文斯（飾演 國家情報總監 丹林格）、亨利科澤尼（飾演 中情局局長 尤金基崔吉）、希亞溫漢（飾演 中情局小組隊長 布里格斯）。
《不可能的任務：致命清算 第一章》故事敘述伊森韓特（湯姆克魯斯 飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕可怕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇？