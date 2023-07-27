包士可：赴中逾百次後　季辛吉應訪問民主台灣

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包士可表示，季辛吉在中國的成就發軔於1971年至1972年，當時他參與談判「上海公報」（Shanghai Communique），這份文件堪稱「美中關係的原罪」。
當時，北京和華盛頓之間最大爭議點就是台灣的地位。季辛吉採用了國務院早期常用的措辭巧妙地應對，在文件中表示華府「認知到」（acknowledge）北京主張台灣是中國的一部分，且不會就此「提出異議」。
在接下來的50年裡，中國堅稱公報中的「認知」一詞意味美國同意台灣是中國的一部分，季辛吉也從未針對這點提出糾正或澄清。此後歷屆美國政府皆努力詮釋北京「一個中國原則」（只有一個中國，台灣是中國的一部分）與華盛頓「一個中國政策」（只有一個中國，台灣的地位尚未確定）之間的不同。
儘管1972年的上海公報聲稱美國「持續關注台灣問題的和平解決」，面對中國屢屢宣稱擁有動用武力征服台灣的「權利」，季辛吉從未公開表達反對。這項「權利」被寫入2005年中國的「反分裂國家法」，季辛吉仍對此保持沉默。
根據季辛吉自己在「論中國」（On China）一書中的說法，當毛澤東說台灣問題可以等上「一百年」再來處理時，季辛吉還打趣地說，他「很驚訝中國願意等那麼久」。2007年，季辛吉也在美國智庫亞洲協會（Asia Society）警告台灣，「中國不會永遠等待」。季辛吉也從未質疑中國一再針對台灣發動軍演和侵擾行動。
當世界各國同聲譴責1989年的天安門鎮壓行動，季辛吉認為，沒有哪個國家的領導人會允許其首都被示威民眾占領。
包士可指出，50年來，儘管西方國家張開雙臂歡迎中國加入國際大家庭，但共產黨統治下的中國並沒有發生根本性的變化。
主張「現實政治」（realpolitik）外交手法的季辛吉從未預期中國會發生根本性的變化，並稱中國不願接受「它未參與建立的國際秩序」。不過，這樣的說法忽略了一個史實：早在共產黨當政前，中國政府就曾密切參與二戰後世界秩序的建立。北京當局還選擇性接受中國的遺緒或是自行捏造，季辛吉對此亦無異議。
與此同時，台灣已從過往的蔣介石政權變成蓬勃發展的民主國家，台灣人民無意重返獨裁統治，無論是共產黨統治或反共產黨統治。尼克森早已認識到這個新的現實。1994年，他在「和平以外」（Beyond Peace，暫譯）一書中寫道，中國和台灣如今「在政治上已永遠分立」。
包士可強調，為確保歷史學家像習近平一樣對他抱持高度正面評價，季辛吉至少應該追隨尼克森對台灣永久民主地位的認可。季辛吉應該透過首次訪問台灣，並肯定台灣對民主的貢獻，展現他的遠見。
包士可認為，這樣的表態雖然來得有些太遲，但將有助維持海峽兩岸的穩定。在過去40年裡，季辛吉的交往/遷就政策一直威脅兩岸的穩定。這樣做也有助進行尼克森所提出、並要求季辛吉推動的有關中國的改變。
最後，根據季辛吉在哈佛大學的恩師、已故美國知名歷史學家艾略特（William Yandell Elliott）的教導，所有國際關係從根本上來說都是善與惡之間的鬥爭，這樣做對季辛吉的心靈來說有益處。包士可說，季辛吉的的「大馬士革之路」（Road to Damascus，典故出自聖經，意指改變人生重要經歷）應該途經台北。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120726