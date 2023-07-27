尼日軍隊政變！扣押總統關閉邊境實施宵禁 聯合國、美國強力譴責
西非國家尼日於26號晚間發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到衛隊拘留扣押，隨後陸軍發言人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校在國營電視發表演說，表示由於安全局勢惡化、社會和經濟管理不善，軍隊決定結束貝佐姆政權，接手國家。阿卜杜拉赫曼同時宣布關閉邊境，實施全國範圍宵禁，並停止所有機關運作。對於尼日軍隊政變，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示強力譴責，而美國、法國也紛紛發聲譴責軍隊奪權的行為。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，阿卜杜拉赫曼上校在電視發表演說時，旁邊有9位身穿迷彩服的軍警官員，他們自稱國家保衛委員會，並警告外國不要干預尼日政局，並稱關閉邊境、全國範圍宵禁等緊急措施，會維持到局勢穩定為止。
目前尚不清楚總統貝佐姆身在何處，貝佐姆於26日曾發表聲明，稱衛隊發起的反叛失敗，軍方站在自己這一邊，但最終事實證明軍隊並不支持貝佐姆。
尼日政變引發關注，除了聯合國譴責外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示，美國堅決支持民選總統貝佐姆執政的正當性，並透露自己已經與貝佐姆進行電話交談，呼籲尼日軍方立即釋放貝佐姆。
《半島電視台》報導指出，尼日是美國在西非的關鍵盟友，美國在尼日設有兩個無人機基地，駐有大約800位士兵，與民選尼日政府擁有良好關係。西非和中非地區自2020年來政局動盪，許多國家在軍事政變後，都轉向與俄羅斯建立關係，這是美國所不樂見的。尼日政變後會否也走上尋求俄羅斯支持的道路，值得密切觀察。
尼日是法國的前殖民地，民選政府與美國和法國都擁有良好關係，是西方國家對抗西非地區伊斯蘭武裝份子的關鍵盟友，也是歐盟解決非洲移民問題的重要合作夥伴，如今軍方政變，尼日與美法歐盟之前的合作關係，可能都會產生變化。