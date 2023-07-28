福斯、小鵬在中國擴大聯手 220億購買5%股票入主中國製造商

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福斯汽車集團近日發布了兩項重大交易，而這兩項交易的重點都是為了擴大在中國市場的影響力，首先福斯品牌與小鵬汽車簽署了長期合作協議，福斯更直接投入了7億美金，折合台幣220億的金額買下小鵬汽車4.99%的股權，另外一項協議就是Audi與上汽集團將會擴大現有的合作，為中國市場開發專用的汽車，這也是為了達成「在中國，為中國」的重要戰略。
而小鵬汽車雖然在中國市場市占率並不是非常了得，不過其科技實力相當優異，經常因為車輛技術而躍上媒體版面，現在福斯集團不斷被比亞迪打壓，這次的合作將會讓未來的產品更具中國化特色，預期在成本上可能也會大幅減低，而如果投資案順利進行下去，這家德國品牌還將會獲得小鵬汽車董事會觀察員的席位，雙方在未來也可能有更進一步的合作關係也說不定。
而Audi品牌部分，他們在中國將會加深與上汽集團合作的關係，其主要目標是共同開發下一代高階的智慧聯網汽車，這套技術將會使用在高階電動汽車上面，並且是針對中國市場進行開發，而之前說到Audi對於IM Motors的平台感興趣，這個平台也是高級車款L7以及LS7休旅車的平台，採用800V架構打造，未來很可能會有搭載這個平台的Audi車款出現，但應該會是只有中國市場專屬的車輛使用而已。