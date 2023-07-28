碳纖維輪框不是超跑專屬 現代N性能車款也將會搭載

通常在性能車上看到鍛造輪框就已經覺得相當了得，而碳纖維輪框的配置即便到了超跑等級可能也不一定會搭載，但現在韓國汽車大廠Hyundai現代汽車即將與英國的輪框專家Dymag合作，打造碳纖維的輪框讓性能子品牌N的車款使用，這對於車主來說是一件非常興奮的事，除了開車的時候會很興奮之外，停車的時候害怕尻到輪框也會很興奮。
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現代汽車性能子品牌N車款已經證明他們擁有強大的性能實力，而他們現在打算加大賭注，提供通常只有在超級跑車上面才有的碳纖維輪框，他們與英國輪框專家Dymag以及韓國復合材料專家Hankuk Carbon共同合作，為了N車款開發一系列碳纖維複合材料的輪框，但是關於技術細節部分尚未透露太多，目前已經知道在中心部分採用鍛造金屬製成，而外框則是使用碳纖維複合材料打造。 而與傳統的鑄鋁合金輪框相比，全新的碳纖維材質讓重量減輕了40~50%之多，這一點讓性能迷們非常興奮，畢竟這輛車的車重高達2,040公斤，而輪框減輕將會讓簧下重量大幅減低，同時也減少了滾動阻力，另外車主停車的時候也將會更覺得恐怖，因為只要尻到一小角可能就會讓你的錢包破一個大洞。 而他們在今年的Goodwood速度節上已經展現了N Performance碳纖維輪框的原型，但因為這次的速度節上RN22E概念車撞上了稻草堆，因此大部分的焦點都在這上面，目前這些碳纖維輪框的售價尚未揭露，不過根據Renault在2019年的時候為Renaultsport Megane RS Tropy-R推出碳纖輪框的時候，其價格是1.2萬英鎊，折合台幣約48.4萬元，相信現代這一組框應該也不會便宜到哪裡去。