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「碧絡角花園咖啡」設有咖啡廳、中餐廳和露天咖啡座，以原木搭建，周圍植滿各種繽紛花草植栽，就連多肉植物也有超多種，而整座花園咖啡又被蓊鬱青山包圍，無論入坐室內或戶外，皆可欣賞花漾綠意。位於2樓的室外咖啡廳擁抱滿山森情，露天咖啡座開揚的空間清新舒適，一邊是青蔥山景，一邊是七彩花園，在此品嘗下午茶最是愜意。咖啡廳提供精緻套餐和輕食、茶點、各式飲品，菜單依季節分成「花季菜單」及「平日菜單」，依照時節享用美味餐點。
中餐廳提供道地客家菜，兩層樓的小木屋提供室內戶外座位，無論坐在哪一處，都可坐擁詩與遠方的優美景緻。白斬雞、清蒸鱒魚、炒山蘇、客家小炒、菜脯蛋、炸蝦……樣樣經典美味。
店家資訊
地址：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背25號
電話：037-825-605、0972-522-125
網址：www.biro.com.tw
時間：10:00-17:00，六日09:00-18:00（週三休，花季期間照常營業），下午5點過後勿再入園。
消費：入園門票150元，可折抵100元餐飲消費。中餐廳客家菜單點價位約在200至300元。
這篇文章 苗栗景點｜南庄碧絡角花園咖啡 蓊鬱山城四季花卉舞繽紛 最早出現於 行遍天下旅遊網