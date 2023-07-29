時尚即生活！Zara美女董事長Marta Ortega 帶領集團走上轉型之路
英德斯集團（Inditex）身為快時尚龍頭的第一把交椅，旗下知名品牌Zara，近年將營運模式多元化，以漲價拉抬淨利，繳出超乎預期的財報，2023年6月公布第一季財報，不只營收相較於去年同期成長，淨利更飆升54％，集團站穩「市值千億美元」俱樂部，更是全球市值第四高的服飾零售商。英德斯集團能在市場競爭激烈下創造佳績，背後推手就是去年接任英德斯董事長的瑪爾塔‧奧爾特加（Marta Ortega），她是集團創辦人阿曼西奧‧奧爾特加（Amancio Ortega）的小女兒。當時年僅38歲的瑪爾塔接管時裝王國，成為時裝界最有權勢的女性。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
英德斯創辦人奧特加在1975年與第一任妻子梅拉（Rosalía Mera）創立Zara，兩人共同育有一子一女。後來奧特加跟公司員工佩雷斯（Flora Perez Marcote）發生婚外情，並在1984年誕下瑪爾塔，奧特加在1986年與第一任妻子離婚，2001年迎娶佩雷斯。作為奧特加最小的女兒，瑪爾塔自小受到父親萬般竉愛，讀昂貴私校、赴瑞士求學，大學又轉往英國攻讀商學院，瑪爾塔會說5種語言，並且是馬術高手，宛如貴族般的栽培，可以看到她的父親把小女兒的事全放心上。
瑪爾塔大學畢業後就在Zara門市歷練，對於公司各部門瞭若指掌。現在她掌舵並大展身手，自己就是Zara的門面，她身上穿過的Zara服裝隔天就會銷售一空，她也經常與名人為伍，出席各種社交場合，更是時裝展常客。瑪爾塔作風高調、富有品味，她在重新定位Zara的品牌形象時，大刀闊斧、展現決心，更凸顯出這位二代接班人，並非泛泛之輩。
瑪爾塔接班後，第一件做的事，就是大膽調漲Zara價格，但也提供品質更好的產品，這麼做不僅沒有嚇跑消費者，反而帶動Zara的銷售成長。第二，她讓Zara轉型成「時尚百貨公司」，不只販賣服飾，而是擴大商品類別，讓顧客能在店裡買足想要的產品，像是包包、飾品、香水、美妝等。第三，Zara近年來不斷開發更高價位的服飾，讓品牌更添高級感，不再只是低價的快時尚服飾，而是能獲得名人青睞的品牌，像是英國凱特王妃就是Zara的愛用者，經常穿著Zara服飾出席公開活動。
瑪爾塔的接班之路才剛起步，她曾說自己「從小開始就連呼吸的空氣都和Inditex有關」，她對於時尚的想法會如何落實在未來的英德斯集團，仍有待觀察。在過去的日子裡，英德斯集團已經掌握了「快」的精髓，瑪爾塔要做的，是如何讓企業走得「穩」，才是她最大的挑戰，