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這幾年，越來越多女性開始注意自己的乳房健康，國健局也提供45歲以上婦女兩年一次的免費乳房攝影篩檢。當收到報告的時候，會不會因為看不懂結果而感到擔心焦慮呢？每家醫院報告格式差很大，這時該怎麼辦呢？
其實善用 BI-RADS 分級讀懂乳攝報告，台安醫院一般外科王亭雅主治醫師分析：「BI-RADS 系統是美國放射醫學會發展出來的一套報告制度，中文名稱是『乳房影像報告與資料分析系統』，是不同醫師間的共通語言。」
不管醫師在報告內容當中如何敘述，最後一定會根據檢查結果評估出來的風險程度，為這份報告下一個 BI-RADS 分級，民眾最重要就是看懂 BI-RADS 分級。
一次看懂乳房攝影報告分級
通常 BI-RADS 依照影像的良性或惡性程度，分別為 0 至 6 級，共 7 個等級：
- BI-RADS 0：乳房有變化，但是單以乳房攝影無法判斷，需再進行其他檢查。
- BI-RADS 1：乳房正常。沒有任何腫塊或可疑病灶。
- BI-RADS 2：乳房有變化，是良性的。目前不須任何處置，建議定期檢查。
- BI-RADS 3：乳房有變化，可能是良性的。建議短期追蹤。
- BI-RADS 4：乳房有異常變化，可能是惡性的。需考慮進一步切片確認。
- BI-RADS 5：乳房有異常變化，強烈懷疑是惡性的，需進一步處理。
- BI-RADS 6：已經有其他組織學檢查證實為惡性腫瘤。
從分級來判斷多久需要追蹤
根據 BI-RADS 分級，趕緊替自己安排適當的檢查及追蹤：
- BI-RADS 1 、 2：定期做乳房追蹤篩檢即可，一般是一到兩年一次。
- BI-RADS 3：不用太擔心，但記得短期內要回乳房外科門診追蹤，一般是六個月內。
- BI-RADS 0、4 、 5：通常還需要其他的檢查才能確認診斷，請盡快回乳房外科門診就診，王亭雅提醒：「回診時請記得帶書面報告跟影像的光碟片，才能讓醫師有更好的判斷。」
- BI-RADS 6：已經有其他組織學檢查證實為惡性腫瘤，影像檢查是為了做癌症分期化學治療前後的評估。
另外，報告當中除了有 BI-RADS 分級指標之外，同時還會有「乳房緻密程度」的分級，王亭雅解釋：「因為我們的乳房是由乳腺跟脂肪組織組成，若乳腺較緻密，在乳房攝影下有些病灶可能就會被乳腺組織遮掩而看不清楚。」
亞洲女性及年輕女生乳腺通常比較緻密，若是屬於乳腺緻密者，即使 BI-RADS 分級正常，建議至乳房外科做乳房超音波檢查。
雖然做乳房攝影比較痛，王亭雅分析：「它比乳房超音波更有機會偵測出早期乳癌，尤其是第零期的原位癌。乳房攝影可以偵測超音波看不到的微小鈣化點，而大多數的零期原位癌常會以異常鈣化點表現，如果能及早抓出這些鈣化點，就有機會早期發現癌症，後續自然治療效果也會更好。」
1.諮詢醫師：台安醫院一般外科主治醫師王亭雅
文、王芊淩／圖、何宜庭
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 看不懂乳房攝影報告怎麼辦？醫師教從七個分級判斷是否回診