津渡橋百盞燈飾及自行車道照樹燈 點亮湳仔溝親水河廊
橫跨新北市板橋區湳仔溝並連接兩岸自行車道的人行景觀陸橋「津渡橋」，為提升該橋梁及周邊環境景觀，新北市政府水利局近期進行夜間照明改善工程，於橋上增設百盞燈飾及右岸自行車道新設照樹燈，讓湳仔溝華麗變身為板橋最亮眼的親水河廊，是仲夏夜休閒散步的好去處。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，由於原橋面照明略顯昏暗，經實地勘查後，以493盞LED燈及12盞全彩投光燈提升橋面步道及橋下照明，更利於維護行人安全，也展現津渡橋之美；欣賞燈光隨時間轉變，投射出七彩絢爛的漸層燈光，並搭配自行車道光廊，提高休閒樂趣及美化視覺景觀。
宋德仁指出，湳仔溝經整治及優化工程後，透過水質改善、植栽種植等經營管理方式，讓河川找回自然生命力，蛻變成生態的新樂園，白天還可看見蝴蝶翩翩飛舞、蜻蜓穿梭草叢間；夜晚可散步或騎乘自行車於左右兩岸，沉浸在津渡橋白色橋身與絢爛燈光交織而成的浪漫氛圍之中，歡迎市民朋友一起來走訪。
水利局補充說明，白色人字型橋身的津渡橋，位於湳仔溝南興橋至大觀橋河道段間，橫跨河段最長為56公尺，串聯了左右兩岸自行道及湳雅夜市，是湳仔溝特色地標之一，且橋的附近還有林本源園邸、湳雅夜市等順遊景點，希望透過津渡橋將迺夜市、逛園邸的眾多遊客順勢導入河岸散步，讓更多民眾發現湳仔溝夜景的美麗。