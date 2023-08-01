穩了！？ Lexus連續半年賣贏賓士，2023年豪華車龍頭將易主？

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攤開2022年的銷售數據可得，去年Lexus「僅」賣出19,327輛新車，亦即在供車逐步正常化後，單是今年1~7月Lexus便已從容超越2022一整年的成績，而若對比Lexus在台角逐龍頭寶座最大的絆腳石 — Mercedes-Benz，2022全年賓士可足足賣出23,383輛新車，當然讓Lexus只能屈居老二難以更進一步。
不過儘管改款車系逐步到位，Mercedes-Benz於今年卻僅1月時以2,509輛的成績贏過Lexus的1,644輛，自2月起則每月均遜於Lexus至今足足6個月，也因此自1月1日至7月31日僅交出15,237輛新車，可別忘了，無論全新車或國內全新掛牌的海外二手車都得算進監理站掛牌數據裡，若不計向為貿易商最愛的超高比例水貨賓士，由台灣賓士所賣出的Mercedes-Benz新車數量勢必更加縮減，甚至不及幾乎全為汎德所賣出的11,332輛BMW。
展望未來，若接下來5個月情勢依舊，那麼長久以來由Mercedes-Benz所把持的豪華品牌龍頭將迎來首次輪替，而這也會是台灣車壇繼Altis拱手讓出長年冠軍予Corolla Cross後，又一次足以名留車史的轉折點...