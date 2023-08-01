▲ MG HS 單月掛牌 1,163 輛 登 7 月國產中型 SUV 市場冠軍

各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。 MG Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋即取消本活動之權利，更多詳情請向MG Taiwan授權經銷商洽詢。 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。