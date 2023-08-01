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日本健身品牌！JR東日本集團海外首間　JEXER今開幕、亮點一次看

▲JR東日本集團海外首間健身俱樂部品牌JEXER登陸台灣，空間包含24小時健身區域，還有岩盤地板教室、VR飛輪教室、團體課程教室、日式浴場設施等。（圖／JR東日本提供）
▲JR東日本集團海外首間健身俱樂部品牌JEXER登陸台灣，空間包含24小時健身區域，還有岩盤地板教室、VR飛輪教室、團體課程教室、日式浴場設施等。（圖／JR東日本提供）

記者葉盛耀/綜合報導

JR東日本集團海外首間健身俱樂部品牌JEXER登陸台灣，位於台北南京東路上JR東日本大飯店台北B2F的「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」約有790坪的空間，採用頂級健身設備並導入日本原創團體課程，採會員制的方式營運，今(1)日盛大開幕。

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 JR東日本集團在日本國内經營9個健身品牌，擁有79間特色運動空間。「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」營運公司台灣捷爾東健身事業股份有限公司董事兼副總經理大澤 勇表示，亞洲各國由於快速的高齡化和生活方式的變化，對健康的重視度也隨之提高，台灣和日本一樣也面臨到高齡化社會，健康意識逐漸抬頭，因此JR東日本集團進軍台灣設立海外首家健身俱樂部。空間包含24小時健身區域，還有岩盤地板教室、VR飛輪教室、團體課程教室、日式浴場等設施。

📍與日本東京奧運選手村同等級的義大利品牌儀器
以超越健身的極致境地而設計，24小時健身設施區域設備選用與日本東京奧運選手村專用同等級的頂級義大利品牌TECHNOGYM儀器，能對應各種情境進行訓練，全區設有111架健身器材，完善的重訓器材其中包含25台全框式複合深蹲架、專門為胸、臀、腿、背訓練的5台多功能史密斯機及2台全台獨家女性專用蜜臀腿專用器材。 

▲提供專門為胸、臀、腿、背訓練的5台多功能史密斯機及2台全台獨家女性專用蜜臀腿專用器材。（圖／JR東日本提供）
▲提供專門為胸、臀、腿、背訓練的5台多功能史密斯機及2台全台獨家女性專用蜜臀腿專用器材。（圖／JR東日本提供）
📍全室岩盤地板熱團課教室
設置全台唯一來自喜馬拉雅山岩的全室岩盤地板熱團課教室，教室中保持與瑜珈發源地印度相近的濕熱環境（室溫約攝氏36度，相對濕度65%），因為具備遠紅外線效果的緣故，在享受熱瑜珈與岩盤浴時可以加速熱量燃燒和身體代謝。

▲設置全台唯一來自喜馬拉雅山岩的全室岩盤地板熱團課教室，教室中保持與瑜珈發源地印度相近的濕熱環境。（圖／JR東日本提供）
▲設置全台唯一來自喜馬拉雅山岩的全室岩盤地板熱團課教室，教室中保持與瑜珈發源地印度相近的濕熱環境。（圖／JR東日本提供）
📍全台唯一約380英寸的特製大螢幕的VR飛輪團課教室
提供目前全台唯一約380英寸的特製大螢幕的VR飛輪團課教室，特別導入日本原創團體課程項目，可以在虛擬空間中身歷其境的次世代飛輪體驗。 

▲提供目前全台唯一約380英寸的特製大螢幕的VR飛輪團課教室，導入日本原創團體課程項目，可在虛擬空間中身歷其境的次世代飛輪體驗。（圖／JR東日本提供）
▲提供目前全台唯一約380英寸的特製大螢幕的VR飛輪團課教室，導入日本原創團體課程項目，可在虛擬空間中身歷其境的次世代飛輪體驗。（圖／JR東日本提供）
📍正宗日式浴場在台重現
邀請獨具匠心著名的日式澡堂(銭湯)設計師「今井健太郎」擔任總監，融合旅館概念打造正宗日式浴場。浴池區包含檜木浴池、噴射按摩溫浴及冷浴池。另有乾蒸桑拿、濕蒸桑拿並體驗近年日本流行的「TOTONOI(身心調整)」而設置的「TOTONOIBA(調整休憩區) 」。 

▲邀請日式澡堂(銭湯)設計師「今井健太郎」擔任總監，融合旅館概念打造正宗日式浴場。（圖／JR東日本提供）
▲邀請日式澡堂(銭湯)設計師「今井健太郎」擔任總監，融合旅館概念打造正宗日式浴場。（圖／JR東日本提供）

JEXER FITNESS＆SPA南京復興」也提供從專業健身教練指導的個人訓練，及團體課程，現更推出限時特價課程，加入SPA&健身會員每月月費1,288 元，可使用浴場設施與健身區域（團課教室除外）；全區域會員每位月費1,588元，全區域皆可使用。

若是僅僅想要體驗一下飯店頂級健身活動，則可參考台北文華東方酒店推出的「文華親子假期」住房專案，即日起至8月31日，每房每晚售價11,500元+15.5%起，入住體驗極致舒適住宿，並享受針對親子旅客精心設計的同樂課程，可選擇戶外游泳池參與游泳課，或在設備完善的瑜珈健身室，參加親子瑜珈、HIIT（高強度間歇運動）等室內的運動健身課程，每間住房還可獲得一份小小扇粉專屬限量好禮，另可享豐盛早餐。
 

▲入住「文華親子假期」住房專案，可享受針對親子旅客精心設計的課程，可選擇戶外游泳池參與游泳課，或在設備完善的瑜珈健身室，參加親子瑜珈等室內健身課程。（圖／台北文華東方提供）
▲入住「文華親子假期」住房專案，可享受針對親子旅客精心設計的課程，可選擇戶外游泳池參與游泳課，或在設備完善的瑜珈健身室，參加親子瑜珈等室內健身課程。（圖／台北文華東方提供）

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