雄警推「110視訊報案App」 員警長太帥網友全歪樓
科技日新月異，就連報案都不必自己跑到警局了，高雄市政府警察局為了推廣「110視訊報案App」，直指「危急時刻，您有新選擇」，並兩張員警的照片，更標籤「不一定要到派出所找這位警察」，沒想到這下反而讓網友全歪樓，直指「這是意圖引人報案吧」、「求認識」、「我要報案」。
記者鄭婷襄／高雄報導
內政部警政署加強推動「110視訊報案App」定位系統，系統強調快、強、準。「快」即可一鍵即可點開報案，「強」報案同步錄音錄影，回傳受理人員，並精「準」訂位民眾身在何處，精確定位。
高雄市警察局也在臉書宣傳，並貼出兩張照片，一張是員警執勤時的照片，另一張則是該名員警的正面照，清秀的外型加上精實的身材意外引發網友討論，就有網友指出「真的不是請來拍廣告的模特兒？」、「這個太帥，調來台北」、「暖市有暖男和暖警」、「本來有下載，看到這貼文決定直接移除APP，直接到警局」。
據了解，該名員警是高雄苓雅分局凱旋路派出所警員黃信翔，警專37期、88年次，日前還參加警政署所舉辦反詐欺宣導影片徵選獲得佳作，影片以輕鬆、活潑的風格將反詐觀念傳達民眾心中，這次黃信翔亦響應推廣視訊報案，親切教導民眾如何使用視訊報案系統，希望民眾熟悉該系統，備而不用，若有需要時能派上用場；對於因為帥氣引發網友討論，黃信翔靦腆的說「很謝謝大家的喜歡，也希望自己可以在警察這條路上繼續加油繼續努力」。