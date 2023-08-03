颱風假追劇！4大平台免費看片單一覽　《進擊的巨人》111部一次追

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- 《進擊的巨人》：S1～S3 、Final Season Part1～ Part2總共111部影片正版免費看，還有，蠟筆小新、殭屍100~在成為殭屍前要做的100件事、一拳超人等完整片單。
- 《蠟筆小新TV版》：近期推出的期間限定版本，是只有在今年夏天才看得到的小新影集，播出範圍為TV版第581集-第629集。
- 《PUI PUI 天竺鼠車車》：影片是以天竺鼠作為原型的車輛為主要角色，其中「PUI PUI」是天竺鼠車車的叫聲，內容是由鼠車車將「運送傷者的救護車卻突然遭遇塞車」以及「銀行搶劫的犯人去搶車逃跑」到「貓咪被困在夏天的車子裡」，最後「貓貓被拯救了」等等故事都可以看到天竺鼠可愛又迷人的模樣。
- 《地獄里長》：林哲熹、鄭人碩、嚴正嵐、蔡瑞雪、陳昊森主演，每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡，在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖，與風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師溫為仁後，一連串的突發案件。
- 《鬼之執行長》：劉奕兒、張立昂、孫沁岳、姚以緹主演。故事主角梁靜岑全家興高采烈期待「回憶麵包店」重新開幕，沒想到房東突然告知店面已賣，梁家打算將麵包店買下，卻被新屋主抬價刁難。
- 《女兒大人加個賴》：柯叔元、黃薇渟、陳妤、侯彥西、管麟主演。兩個不同單親家庭長大的女孩，從小就讀一樣的學校，長大後也進入同一個職場成為同事，兩人外表與個性天差地別，相鬥十幾年不厭是一齣圍繞在校園周遭發生的青春愛情喜劇，有充滿粉紅泡泡的愛情、有友情，還有家長對子女的親情。
- 《和平歸來》：鍾瑶、柯宇綸、陳以文、檢場主演國際橋牌社系列的外傳，劇情改編自2003年嚴重急性呼吸系統綜合症侵襲臺灣，導致台北市立和平醫院封院，以及背後的政治角力。
- 《去有風的地方》：許紅豆（劉亦菲 飾）因為閨蜜去世，生活和工作陷入低谷，她獨自前往大理雲苗村的「有風小院」休息調整。在那裡，她認識了謝之遙（李現 飾）。在日常相處中，謝之遙感受到了許紅豆的善良和認真，便邀請許红豆，為發展雲苗村的文化旅遊事業助力。同時，許紅豆也被謝之遙的理想打動，兩人互生情愫。
- 《社長之路》：由李李仁、鄭元暢、劉品言主持的實境節目，三位明星角逐未來移動商店「旺財號」。
- 《杜拜大富翁》：於7月22日開播，主持群有萬能藝人李昇基、柳演錫、曹圭賢、男團SEVENTEEN成員Joshua 和 Hoshi等超大咖陣容。
- 《跟著兄弟去瑪雅》：由《一日三餐》車勝元、金成均、男團THE BOYZ成員柱延共同主持，成員們踏上墨西哥，深入研究神秘瑪雅帝國的迷人遺跡，充滿刺激與挑戰
- 《Biong Biong地球娛樂室第2季》：由金牌製作人羅暎錫PD製作，第二季飛往芬蘭拍攝，原班人馬回歸。
- 《DANCE 歌手流浪團》：華麗大咖的主持團，包含金元萱、嚴正化、李孝利、寶兒等巨星走訪韓國，舉辦全國巡迴音樂會故事。
- 《強心臟聯盟》：韓國經典脫口秀《強心臟》，相隔10年後隆重回歸，原班主持人姜鎬童、李昇基網羅韓國民眾最關注的時下話題、分隊挑戰。
- 《全明星辯論會》：由名人藝人一起共襄盛舉的辯論賽事，為台灣首次大型辯論實境節目，以辯論比賽為表現方式，分為黑白(正反)兩隊，每隊由1位隊長、2位教練、7-9位明星辯手組成，進行不同階段的主題辯論賽，並依辯論主題來邀請評審團提出專業又不失幽默的見解及分析。
- 《溫暖的，甜蜜的》：宋茜、陳妍希主演，由一則男友陳放的策展報導引爆的隱離婚事實，讓南飛備受小三輿論圍剿，更由於陳放在家庭責任與愛人名分之間兩難選擇而導致南飛單方面提出分手，投奔上海婚期將近的閨蜜齊家宜，兩人聯名買房，締結閨蜜同盟。
- 《朝鮮律師》：由《2521》金知妍、《永遠的君主》禹棹奐主演，腦性律師與秘密公主展開復仇，劇情講述朝鮮律師「外知部」通過審判向導致自己父母死亡的仇人復仇。
- 《大嘻哈時代》：台灣第一個以「嘻哈文化」為主軸的棚內高規格選秀實境節目，匯集各式嘻哈風格，並與在地跨界結合，展現多元的創作能量。
- 《花甲少年趣旅行》：跨齡差距的結伴青春旅行 走訪在地文化行銷台灣，全台唯一跨世代明星旅遊實境節目！節目透過2位花甲明星+2位少年偶像，以明星自由行為基底衍生出的旅程。
- 《哈囉！毛小孩》：由「主持天后」陶晶瑩擔任寵物店執行長，集結熱愛毛小孩的「三金」大明星們郭書瑤、許富凱、曹佑寧、黃偉晉擔任店家實習生，學習面對寵物美容與準備寵物膳食的種種考驗。