瑪丹娜緊纏小鮮肉！辣曬性感美照　嬌喊「無處可去」

「流行女皇」瑪丹娜（Madonna）在今年6月24日時傳出身體不適，發生嚴重細菌感染，住進加護病房，因此緊急把世界巡演取消。經過休養後，瑪丹娜身體復原良好，已經出院不說，近期時常在社群媒體上分享近況，不僅貼出熱舞影片，還有緊貼帥氣鮮肉養子的養眼照，昨（9）晚瑪丹娜則是曬出性感照，嬌喊：「盛裝打扮，卻無處可去。」
記者吳雨婕/綜合報導
瑪丹娜在6月24日時傳出住進加護病房，所幸經過休養與治療，已經在29日時出院，出院1個月，瑪丹娜在IG發文，貼出從後方緊抱帥氣小鮮肉的照片，而這位小鮮肉實際上是她的養子David，瑪丹娜分享從生病到康復的心情，「家人與朋友的愛是最好的良藥，出院1個月了，我深刻的反省。」藝術家好友Guy Oseary送上的禮物，讓她感動不已，瑪丹娜還因此哽咽：「我意識到自己活著是多麼幸運，我何其有幸可以認識這些人？」
昨晚，瑪丹娜則是分享了多張身穿性感服裝的照片，並發文提到：「盛裝打扮，卻無處可去，但是很快，我就會去找你們。」還特別標籤了主題「celebrationtour」（巡演名），似乎對於因為先前身體出狀況，所以取消演唱會，讓她深感無奈。
瑪丹娜貼出的照片中，第一張照片是她穿著一件黑色緊身胸衣，脖子上戴著一條粗鑽石鏈，她嘴唇微張，側身入鏡，模樣性感。最後一張照片則是瑪丹娜的背影，一頭金色長髮披散在身後，曼妙的身材，完全看不出她已經64歲，且即將在8月16日邁向65歲。